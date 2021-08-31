Торговля фантиками: как отличить прибыльный криптовалютный проект от финансовой пирамиды

Инвесторам стоит обращать внимание на ликвидность, торговые операции и программное обеспечения, чтобы не нарваться на мошенников.

Финасовые пирамиды очень часто маскируются под криптовалютные проекты, обманывая инвесторов и воруя деньги. Аналитики "РБК" озвучили признаки, по которым можно легко определить криптомошенников.

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Недавно Украина вошла в десятку стран с самым большим заработком на биткоине. По данным аналитической фирмы Chainalysis, в 2020 году инвесторы получили около $400 млн долларов прибыли. В то же время, до 99% всех криптовалютных проектов изначально являются мошенничеством — рассказал "КП в Украине" эксперт Александр Кузьменко.

"На рынке криптовалют невозможны стабильные проценты. Один месяц может дать доход +215,5%, а следующий выдать сразу -56%. Потому все предложения о стабильном доходе, скорее всего, обман", — объяснил он.

К счастью, есть ряд ключевых моментов, которые выдают мошенников. Чтобы не попасться на их удочку, необходимо перед отправкой денег проверить, как работает система.

Выход на рынок

Если у финансовой пирамиды нет свободного выхода на криптовалютную биржу, то она наверняка предлагает ничего не стоящие "фантики". Лучше всего, чтобы токен был представлен на нескольких крупных площадках, таких как Binance, Coinbase и Curency. Когда криптовалюта котируется только на сайте разработчика, то не имеет никакой ценности, а значит — все инвестиции пропадут.

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Ликвидность

Но и наличие токена на бирже еще не означает, что он имеет хоть какую-то ценность. Эксперты советуют проверить историю сделок в "биржевом стакане" — так называется таблица заявок на покупку или продажу активов. Настоящая криптовалюта должна торговаться на нескольких биржах, пусть и по низкой цене, но в больших объемах. Если же одна или несколько площадок закроются, ликвидность на остальных сохранится.

Кроме того, у фальшивых криптовалют нет реального применения, тогда как рабочие токены получают множество функций. Некоторые используют, чтобы голосовать по вопросам развития проекта, другие же являются платежным средством в видеоиграх. Фокус уже сообщал, на что можно потратить биткоины в Украине.

Обещанная прибыль

Мошенники привлекают доверчивых пользователей высокими процентами и быстрым получением прибыли. Реальные криптовалюты никогда не обещают огромных доходов и фиксированных процентов, потому как успех инвестиции зависит о ситуации на рынке. Даже крупнейшие токены, такие как Bitcoin и Ethereum, могут внезапно подешеветь и принести убытки инвесторам.

Стоит упомянуть токены предоставления ликвидности (LP tokens) на децентрализованных финансовых платформах (DeFi), владельцы которых могут получить сотни готовых процентов в пули ликвидности в парах с мелкими криптовалютами. Доля в таком случае напрямую зависит от комиссий при торговле внутри другой пары на бирже.

Программное обеспечение

Как правило, у финансовых пирамид не бывает собственного софта, который позволяет выводить средства на сторонние кошельки. В то же время, мошенники пытаются завоевать доверие пользователей при помощи собственных десктоп-кошельков и браузерных разрешений, не дающих перемещать вложения на кошельки других разработчиков.

[ + – ] Пока токен не начнут обсуждать серьезные СМИ и инвесторы, не стоит в него вкладываться Фото: Открытые источники

Активное сообщество

Вокруг перспективных криптовалют возникают обширные дискуссии: холдеры, майнеры и эксперты обсуждают преимущества, недостатки, курс, последние новости, обновления и так далее. Одним из примеров может послужить Solana — молодая криптовалюта, которая недавно вызвала ажиотаж. Некоторые эксперты даже назвали ее "приемником Ethereum". Пирамиды же обычно создают форумы и телеграм-каналы, чтобы показывать активность, однако там нет живого обсуждения. Сообщения с критикой и конкретными вопросами иногда просто удаляются или получают штампованные ответы.

Реферальная система

Пирамиды заинтересованы в том, чтобы их жертвы заманивали новых жертв, поэтому они обещают большие бонусы за приглашение людей в систему. Настоящие криптовалютные проекты также могут поощрять привод рефералов, однако ведут политику не так агрессивно и навязчиво.

Способы продвижения

Источники, которые продвигают проект, могут много сказать о его предназначении. Если токен рекламирует крупный сайт или канал с хорошей репутацией, то вероятность мошенничества намного меньше — ресурс попросту не захочет портить имидж и терять аудиторию из-за сомнительной схемы. С другой стороны, нельзя доверять непопулярным Telegram-каналам и спаму в электронной почте.

Та же история с людьми. Мошенники рассказывают сказки о больших доходах и отсутствии рисков, аналитик же обязательно расскажет о возможных рисках, которые существуют при любых инвестициях. Не стоит забывать о реферальных системах, упомянутых выше, один из ее участником может просто завлекать новых людей ради бонусов.

Ранее писали, что Джек Дорси собирается создать собственную децентрализованную биржу, так как считает биткоин "национальной валютой Интернета".

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