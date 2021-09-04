Время еще не пришло: в США суд запретил признавать ИИ автором изобретений

Судья Леони Блинкема отметила, что компьютер не может принести присягу, как того требует закон о патентах, хотя власти других стран признали авторство машины.

Федеральный суд в Александрии, США, запретил признавать искусственный интеллект автором изобретений в патентах. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Команда ученых во главе с профессором Райаном Эбботом из Университета Суррея добивается того, чтобы искусственные алгоритмы признали авторами изобретений по всему миру. В рамках проекта "Искусственный изобретатель" (The Artificial Inventor Project) основатель компании Imagination Engines Стивен Талер разработал "творческую машину" DABUS, которая "придумала" новый контейнер для напитков и световое устройство для привлечения внимания людей.

Райан Эббот и его коллеги подали заявки в 17 патентных агентств по всему миру и указали DABUS соавтором. В 2020 году Бюро патентов и торговых марок США отказалось признавать ИИ и заявило: только "естественные лица" могут считаться изобретателями. 2 сентября к такому же выводу пришла судья Леони Бринкема из штата Вирджиния. Она отметила, что по американским законам при регистрации патента физическое лицо обязано подтвердить свое авторство под присягой, чего машина сделать не может.

"Может придти время, когда искусственный интеллект достигнет такого уровня сложности, что сможет удовлетворить общепринятые значения изобретательства. Но это время еще не пришло, и, если оно наступит, Конгресс должен будет решить, как он хочет расширить сферу патентного права, если вообще хочет", — заявила Леони Бринкема.

Райан Эббот вместе с единомышленниками оспаривает судебное решение и подал апелляцию, утверждая, что включение ИИ в список изобретателей соответствует Закону о патентах. Примечательно, что его мнение разделили власти Южноафриканской Республики и Австралии, где уже решили спор в пользу DABUS, хотя австралийское патентное ведомство еще .

Ранее стало известно, что ученые разработали ИИ с воображением, подобным человеческому. Машинный алгоритм научился комбинировать характеристики и изображать картины, которые никогда не "видел" ранее.

Писали также, что искусственный интеллект может создавать фейки в социальных сетях. Разработчики из Джорджтауна в США использовали текстовый генератор GPT-3 и доказали его лживость благодаря публикациям в Twitter.