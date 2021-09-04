Час ще не прийшов: в США суд заборонив визнавати ШІ автором винаходів

Суддя Леоні Блінкема зазначила, що комп'ютер не може принести присягу, як того вимагає закон про патенти, хоча влада інших країн визнала авторство машини.

Федеральний суд в Олександрії, США, заборонив визнавати штучний інтелект автором винаходів в патентах. Про це стало відомо агентству Bloomberg.

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Команда вчених на чолі з професором Райаном Ебботом з Університету Суррея домагається того, щоб штучні алгоритми визнали авторами винаходів по всьому світу. В рамках проекту "Штучний винахідник" (The Artificial Inventor Project) засновник компанії Imagination Engines Стівен Талер розробив "творчу машину" DABUS, яка "придумала" новий контейнер для напоїв і світловий пристрій для привертання уваги людей.

Райан Еббот і його колеги подали заявки до 17 патентних агентств по всьому світу і вказали DABUS співавтором. У 2020 році Бюро патентів і торгових марок США відмовилося визнавати ШІ і заявило: тільки "природні особи" можуть вважатися винахідниками. 2 вересня до такого ж висновку прийшла суддя Леоні Брінкема зі штату Вірджинія. Вона зазначила, що за американськими законами при реєстрації патенту фізична особа зобов'язана підтвердити своє авторство під присягою, чого машина зробити не здатна.

"Може прийти час, коли штучний інтелект досягне такого рівня складності, що зможе задовольнити загальноприйняті значення винахідництва. Але цей час ще не настав, і, якщо він настане, Конгрес повинен буде вирішити, як він хоче розширити сферу патентного права, якщо взагалі хоче", — заявила Леоні Брінкема.

Райан Еббот разом з однодумцями оскаржує судове рішення і подав апеляцію, стверджуючи, що включення ШІ до списку винахідників відповідає Закону про патенти. Примітно, що його думка розділили органи влади Південноафриканської Республіки та Австралії, де вже вирішили суперечку на користь DABUS, хоча австралійське патентне відомство ще сперечається.

Раніше стало відомо, що вчені розробили ІІ з уявою, подібним людському. Машинний алгоритм навчився комбінувати характеристики і зображати картини, які ніколи не "бачив" раніше.

Писали також, що штучний інтелект може створювати фейки в соціальних мережах. Розробники з Джорджтауна в США використовували текстовий генератор GPT-3 і довели його брехливість завдяки публікаціям в Twitter.