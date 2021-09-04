Опиум для народа. Дуров обвинил TikTok и Netflix в оболванивании пользователей

Алгоритмы рекомендаций заваливают людей потоком нерелевантного контента и бессмысленными развлечениями, заставляя наши мозги решать вымышленные проблемы вместо реальных, считает создатель Telegram.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал отказаться от роликов в TikTok и сериалов Netflix. Он написал об этом на своем официальном канале.

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По словам Павла Дурова, большинство людей не дают своему мозгу работать на полную мощность, потребляя некачественный контент в Интернете. На глубинном уровне человек не может отличить вымышленные факты от реальных, а потому пытается решать несуществующие проблемы. Очень часто мозг занимается этим "в фоновом режиме" вместо того, что действительно важно.

"Точно так же, как наше физическое состояние зависит от того, что мы кормим нашим телам, наше психическое состояние зависит от качества информации, которую мы скармливаем нашему мозгу", — подчеркнул Павел Дуров. — "К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой разум не реальными фактами, которые могут позволить нам изменить мир, а случайными сериалами Netflix или видеороликами TikTok".

Как добавил разработчик, люди могут сделать свои мысли более креативными и продуктивными, если очистятся от "липкой грязи нерелевантного контента", который алгоритмы навязывают пользователям своими рекомендациями. Если этого не сделать, интернет-системы продолжат управлять желаниями потребителей.

"Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом", — подытожил бизнесмен.

Ранее Павел Дуров раскритиковал BigTech-корпорации и правительства, которые пренебрегают правами людей ради экономического развития. По его мнению, с каждым годом человечество все больше теряет свободу. К примеру, еще 20 лет назад Интернет был мене централизованным и не контролировался крупными компаниями, такими как Apple и Google.

Писали также, что Павел Дуров удивил пользователей первым за три года фото в Instagram. Как заметили наблюдательные подписчики, создатель Telegram позировал в той же одежде, что и в 2019 году, хотя на этот раз забрался на крышу здания в Дубае.