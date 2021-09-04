Опіум для народу. Дуров звинуватив TikTok і Netflix в задурюванні користувачів

Алгоритми рекомендацій завалюють людей потоком нерелевантного контенту і безглуздими розвагами, змушуючи наші мізки вирішувати вигадані проблеми замість реальних, вважає творець Telegram.

Творець месенджера Telegram Павло Дуров закликав відмовитися від роликів в TikTok і серіалів Netflix. Він написав про це на своєму офіційному каналі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами Павла Дурова, більшість людей не дають своєму мозку працювати на повну потужність, споживаючи неякісний контент в Інтернеті. На глибинному рівні людина не може відрізнити вигадані факти від реальних, а тому намагається вирішувати неіснуючі проблеми. Дуже часто мозок займається цим "в фоновому режимі" замість того, що дійсно важливо.

"Точно так само, як наш фізичний стан залежить від того, чим ми годуємо наші тіла, наш психічний стан залежить від якості інформації, яку ми згодовуємо нашому мозку", — підкреслив Павло Дуров. — "На жаль, більшість людей вважають за краще живити свій розум не реальними фактами, які можуть дозволити нам змінити світ, а випадковими серіалами Netflix або відеороликами TikTok".

Як додав розробник, люди можуть зробити свої думки більш креативними і продуктивними, якщо очистяться від "липким брудом нерелевантного контенту", який алгоритми нав'язують користувачам своїми рекомендаціями. Якщо цього не зробити, інтернет-системи продовжать керувати бажаннями споживачів.

"Якщо ми хочемо повернути собі творчу свободу, ми повинні спочатку повернути собі контроль над своїм розумом", — підсумував бізнесмен.

Раніше Павло Дуров розкритикував BigTech-корпорації і уряди, які нехтують правами людей заради економічного розвитку. На його думку, з кожним роком людство все більше втрачає свободу. Наприклад, ще 20 років тому Інтернет був мене централізованим і не контролювався великими компаніями, такими як Apple і Google.

Писали також, що Павло Дуров здивував користувачів першим за три роки фото в Instagram. Як помітили спостережні передплатники, творець Telegram позував в тому ж одязі, що і в 2019 році, хоча на цей раз забрався на дах будівлі в Дубаї.