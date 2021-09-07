Смартфоны станут на 20% умнее: Qualcomm анонсировала революционный процессор (видео)

Чипсет значительно повысит производительность игр, видеозвонков и 5G. Первые смартфоны с ним выйдут уже в этом году.

Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 888 Plus, который значительно увеличит производительность телефонов, игр, 5G-связи и AI-приложений.

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Компания раскрыла его особенности на виртуальной презентации Mobile World Congress 2021, передает портал CNet.

По словам разработчика, 6-ядерный чипсет по характеристикам значительно превосходит своего предшественника — Snapdragon 888, выпущенного в начале этого года. К примеру, частота обновления увеличилась с 2,84 ГГц до 3 ГГц. Кроме того, Qualcomm на 20% увеличила возможности процессора для работы искусственного интеллекта, что расширит возможности видеозвонков и некоторых программ. Snapdragon 888 Plus удалось разогнать до 32 трлн операций в секунду.

"Он способствует глубоко продуманному развлекательному процессу с геймплеем, улучшенным ИИ, стримингом, фотографией и многим другим. Он полностью разработан, чтобы воплотить самый лучший опыт премиальных мобильных технологий в флагманских устройствах Android по всему миру", — прокомментировал генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон.

Первые устройства смартфоны со Snapdragon 888 Plus должны выйти на рынок уже в третьем квартале 2021 года. В компании сообщили, что производители уже работают над 130 устройствами на базе нового процессора. Еще в марте Qualcomm запустила специальную программу, в рамках которой сообщала разработчикам обо всех обновлениях, в течение 2-х месяцев к ней присоединились более миллиона участников.

Вместе со Snapdragon 888 Plus компания Qualcomm представила платформу 5G RAN второго поколения для мобильных телефонов. В 2021 году вышло много смартфонов с поддержкой сети пятого поколения, многие из которых поддерживают технологию с миллиметровыми волнами (mmWave), которая пока еще не раскрыла весь свой потенциал.

5G RAN расширит возможности mmWave в большем количестве мест внутри и вне помещений, а также предоставит новые возможности 5G нижнего диапазона с уплотнением малых сот в общественных и частных сетях. Новая карта Qualcomm 5G DU X100 Accelerator Card позволит операторам добиться более высокой производительности, энергоэффективности и меньшей задержки 5G. По словам разработчика, более 35-ти операторов и производителей устройств по всему миру обязались поддерживать mmWave.

Ранее ученые впервые создали сверхпроизводительный аналоговый фотонный процессор, который "считает со скоростью света". По словам разработчиков, он работает быстрее и экономит энергию лучше любого современного компьютера.

В США недавно создали первый "суперкомпьютер на кристалле" на 1093 ядер под названием ET-SoC-1. Как уверяет создатель, чипсет способен выполнять как обычные компьютерные вычисления, так и обеспечивать работу искусственного интеллекта.