Смартфони стануть на 20% розумнішими: Qualcomm анонсувала революційний процесор (відео)

Чіпсет значно підвищить продуктивність ігор, відеодзвінків і 5G. Перші смартфони з ним вийдуть вже цьогоріч.

Qualcomm представила новий процесор Snapdragon 888 Plus, який значно збільшить продуктивність телефонів, ігор, 5G-зв'язку та AI-додатків.

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Компанія розкрила його особливості на віртуальній презентації Mobile World Congress 2021, передає портал CNet.

За словами розробника, 6-ядерний чіпсет за характеристиками значно перевершує свого попередника — Snapdragon 888, випущеного на початку цього року. Наприклад, частота оновлення збільшилася з 2,84 ГГц до 3 ГГц. Крім того, Qualcomm на 20% збільшила можливості процесора для роботи штучного інтелекту, що розширить можливості відеодзвінків і деяких програм. Snapdragon 888 Plus вдалося розігнати до 32 трлн операцій за секунду.

"Він сприяє глибоко продуманому розважальному процесу з геймплеєм, поліпшеним ШІ, стрімінгом, фотографією і багато чим іншим. Він повністю розроблений, щоб втілити найкращий досвід преміальних мобільних технологій у флагманських пристроях Android по всьому світу", — прокоментував генеральний директор Qualcomm Кріштіану Амон.

Перші пристрої смартфони зі Snapdragon 888 Plus повинні вийти на ринок вже в третьому кварталі 2021 року. У компанії повідомили, що виробники вже працюють над 130 пристроями на базі нового процесора. Ще в березні Qualcomm запустила спеціальну програму, в рамках якої повідомляла розробникам про всі оновлення, протягом 2-х місяців до неї приєдналися понад мільйон учасників.

Разом із Snapdragon 888 Plus компанія Qualcomm представила платформу 5G RAN другого покоління для мобільних телефонів. У 2021 році вийшло багато смартфонів із підтримкою мережі п'ятого покоління, більшість з яких підтримують технологію з міліметровими хвилями (mmWave), яка поки ще не розкрила весь свій потенціал.

5G RAN розширить можливості mmWave в більшій кількості місць всередині та поза приміщеннями, а також надасть нові можливості 5G нижнього діапазону з ущільненням малих сот у громадських і приватних мережах. Нова карта Qualcomm 5G DU X100 Accelerator Card дозволить операторам домогтися більш високої продуктивності, енергоефективності та меншої затримки 5G. За словами розробника, понад 35 операторів і виробників пристроїв по всьому світу взяли на себе зобов'язання підтримувати mmWave.

Раніше вчені вперше створили надпродуктивний аналоговий фотонний процесор, який "рахує зі швидкістю світла". За словами розробників, він працює швидше й економить енергію краще, ніж будь-який сучасний комп'ютер.

У США нещодавно створили перший "суперкомп'ютер на кристалі" на 1 093 ядер під назвою ET-SoC-1. Як запевняє творець, чіпсет здатний виконувати як звичайні комп'ютерні обчислення, так і забезпечувати роботу штучного інтелекту.