Ни один хакер не взломает: ученые создали "квантовую защиту" для Интернета вещей

Технология позволит создавать чипы для безопасной передачи данных между устройствами при помощи действительно уникальных ключей.

Компания Crypto Quantique создала самую безопасную в мире платформу для Интернета вещей на основе квантовой технологии.

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Об особенностях проекта сообщило издание Design & Reuse.

В основу технологии — первые в мире квантово-управляемые полупроводниковые ядра "интеллектуальной собственности" (intellectual property core, или IPC). Это особые сложно функциональные блоки, которые можно использовать для создания микросхем. Такие ядра признаются интеллектуальной собственностью конкретного лица и могут быть переданы другому только по лицензии.

Система Crypto Quantique использует потоки, вызванные квантовым туннелированием электронов через оксидный слой чипа для генерации случайных чисел, или сидов (seeds). Начальные числа впоследствии используются для создания идентификаторов, которые невозможно "клонировать".

В компании утверждают, что квантовые блоки (QDID) генерируют для устройств несколько уникальных криптографических ключей, не поддающиеся взлому. При этом ключи хранить не нужно — в этом нет необходимости, к тому же их могут независимо использовать несколько приложений. В сочетании с криптографическими API-интерфейсами универсальной платформы безопасности Интернета вещей QuarkLink, технология создает безопасный "мост" между микросхемой, устройством, программным обеспечением и поставщиком решений.

Crypto Quantique получил подтверждение от экспертов по кибербезопасности безопасности из компании Riscure, что квантово-управляемый полупроводниковый IPC соответствует уровню 2, сертифицированному PSA. Сертификат PSA — это глобальная совместная программа безопасности, которая определяет структуру безопасности подключенных устройств. "Сертификация 2-го уровня означает, что ядра защищены от масштабируемых программных атак, а криптографические ключи не может подделать ни один хакер", — пишет СМИ.

"Эксперты Riscure обнаружили, что технология QDID, которая может быть встроена в микросхемы для обеспечения безопасного создания и хранения уникальных характеристик микросхем, является достаточно надежной для получения сертификата PSA Certified уровня 2", — прокомментировал старший менеджер по продажам и развитию бизнеса Riscure Берни Риткеркен.

"Этот сертификат является доказательством того, что наша квантово-управляемая технология PUF 2-го поколения обеспечивает максимальную безопасность для микроконтроллеров, специализированных полупроводников и устройств Интернета вещей, в которых они используются. Поскольку производители полупроводников стремятся повысить уровень безопасности, у QDID есть все шансы стать лидером с точки зрения производительности и стоимости", — добавил гендиректор Crypto Quantique Шахрам Моссаби.

Ранее писали, что власти США собираются провести квантовый Интернет по всей Северной Америке. Министерство энергетики выделило ученым $61 млн на создание однофотонной связи и разработку новых способов передачи информации. Один из проектом предусматривает создание протокола, который свяжет несколько квантовых сетей — подобным образом сейчас работает электронный Интернет.