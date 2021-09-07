Жоден хакер не зламає: учені створили "квантовий захист" для інтернету речей

Технологія дозволить створювати чипи для безпечної передачі даних між пристроями за допомогою дійсно унікальних ключів.

Компанія Crypto Quantique створила найбільш безпечну у світі платформу для інтернету речей на основі квантової технології.

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Про особливості проекту повідомило видання Design & Reuse.

В основі технології — перші у світі квантово-керовані напівпровідникові ядра "інтелектуальної власності" (intellectual property core, або IPC). Це особливі складні функціональні блоки, які можна використовувати для створення мікросхем. Такі ядра визнаються інтелектуальною власністю конкретної особи і можуть бути передані іншій тільки за ліцензією.

Система Crypto Quantique використовує потоки, викликані квантовим тунелюванням електронів через оксидний шар чипа для генерації випадкових чисел, або сидів (seeds). Початкові числа згодом використовуються для створення ідентифікаторів, які неможливо "клонувати".

У компанії стверджують, що квантові блоки (QDID) генерують для пристроїв кілька унікальних криптографічних ключів, що не піддаються злому. При цьому ключі зберігати не потрібно — у цьому немає необхідності, до того ж їх можуть незалежно використовувати кілька додатків. У поєднанні з криптографічними API-інтерфейсами універсальної платформи безпеки інтернету речей QuarkLink, технологія створює безпечний "міст" між мікросхемою, пристроєм, програмним забезпеченням і постачальником рішень.

Crypto Quantique отримав підтвердження від експертів з кібербезпеки компанії Riscure, що квантово-керований напівпровідниковий IPC відповідає рівню 2, сертифікованому PSA. Сертифікат PSA — це глобальна спільна програма безпеки, яка визначає структуру безпеки підключених пристроїв. "Сертифікація 2-го рівня означає, що ядра захищені від масштабованих програмних атак, а криптографічні ключі не може підробити жоден хакер", — пише ЗМІ.

"Експерти Riscure виявили, що технологія QDID, яка може бути вбудована в мікросхеми для організації безпечного створення і зберігання унікальних характеристик мікросхем, є достатньо надійною для отримання сертифіката PSA Certified рівня 2", — прокоментував старший менеджер з продажу та розвитку бізнесу Riscure Берні Ріткеркен.

"Цей сертифікат є доказом того, що наша квантово-керована технологія PUF 2-го покоління організовує максимальну безпеку для мікроконтролерів, спеціалізованих напівпровідників і пристроїв інтернету речей, у яких вони використовуються. Оскільки виробники напівпровідників прагнуть підвищити рівень безпеки, у QDID є всі шанси стати лідером з точки зору продуктивності і вартості", — додав гендиректор Crypto Quantique Шахрам Моссабі.

Раніше писали, що влада США збирається провести квантовий інтернет по всій Північній Америці. Міністерство енергетики виділило вченим $61 млн на створення однофотонного зв'язку і розробку нових способів передачі інформації. Один з проектів передбачає створення протоколу, який зв'яже кілька квантових мереж — подібним чином наразі працює електронний інтернет.