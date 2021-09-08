СБУ разоблачила киевских айтишников, которые продавали ПО для взлома WhatsApp, Viber и Telegram

Правоохранители сообщили, что злоумышленники сбывали хакерское программное обеспечение предприятиям частного сектора.

Сотрудники СБУ пресекли противоправную деятельность группы лиц, работающих одной из ИТ-компаний Киева.

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На сайте ведомства сообщается, что злоумышленники продавали программы, позволяющие "беспрепятственно собирать и передавать информацию о действиях пользователей" социальных сетей "ВКонтакте", Instagram, "Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram, а также "электронных почтовых ресурсов.

В СБУ сообщили, что "программное обеспечение сбывали предприятиям частного сектора… якобы для предотвращения утечки служебной информации". В ходе следствия выяснилось, что ПО планировали продавать и учреждениям государственного сектора.

Согласно результатам судебных экспертиз, данный софт был признан "специальным техническим средством негласного получения информации".

[ + – ] Офис ИТ-компании, где продавали хакерский софт Фото: СБУ

В офисе компании правоохранители провели обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли черновые записи, переписку и документы с доказательствами противоправной деятельности.

На данный момент двум правонарушителям сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали о том, что СБУ готовится разработать так называемый "реестр запрещенных сайтов", чтобы упростить телеком-операторам процесс блокировки ресурсов, попавших в такой список.