СБУ викрила київських айтішників, які продавали ПЗ для злому WhatsApp, Viber і Telegram

Правоохоронці повідомили, що зловмисники створили хакерське програмне забезпечення підприємствам приватного сектору.

Співробітники СБУ викрили протиправну діяльність групи осіб, які працюють з однією з ІТ-компаній Києва.

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На сайті відомства повідомляється, що зловмисники продавали програми, що дозволяють "безперешкодно збирати і передавати інформацію про дії користувачів" соціальних мереж ВКонтакте, Instagram, Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram, а також електронних поштових ресурсів.

В СБУ повідомили, що "програмне забезпечення збували підприємствам приватного сектору ... нібито для запобігання витоку службової інформації". У ході слідства з'ясувалося, що ПЗ планували продавати й установам державного сектору.

Згідно з результатами судових експертиз, цей софт був визнаний "спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації".

[ + – ] Офіс ІТ-компанії, де продавали хакерський софт Фото: СБУ

В офісі компанії правоохоронці провели обшук, у ході якого виявили та вилучили чорнові записи, листування і документи з доказами протиправної діяльності.

Наразі двом злочинцям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Раніше ми повідомляли про те, що СБУ готується розробити так званий "реєстр заборонених сайтів", щоб спростити телеком-операторам процес блокування ресурсів, котрі потрапили в такий список.