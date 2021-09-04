По стопах РФ: СБУ готується запустити реєстр заборонених інтернет-ресурсів (відео)

Керівництво спецслужби сподівається, що незабаром з'явиться можливість блокувати не тільки сайти, але і сторінки в соцмережах.

Служба безпеки України готується до створення реєстру заборонених інтернет-ресурсів. Про це представник відомства підполковник Ігор Черняк розповів 4 вересня під час міжнародної конференції Telecom Ukraine 2021.

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За його словами, СБУ вже підготувала проект інформування РНБО про внесення змін до існуючих укази щодо санкцій. Надалі відомство планує врегулювати визначення конкретних веб-ресурсів і сторінок в соціальних мережах, які мають бути заблоковані.

"Не буду офіційно зараз говорити, але служба обговорює можливість реєстру для зручності операторів, щоб був гармонізований доступ до інформації, яка підлягає блокуванню в Україні. Для провайдерів з особливими потребами будуть окремі інструкції", — підкреслив Ігор Черняк.

Відповідаючи на питання журналістів, співробітник спецслужби нагадав, що СБУ є однією з п'яти держструктур, які подають в РНБО пропозиції про застосування санкцій. У рішеннях прописують конкретні сайти, домени і піддомени. Сучасні технології дають можливість динамічно змінювати адреси, що не дозволяє владі визначити всі можливі доменні імена веб-ресурсів, щодо яких діють санкції.

Ігор Черняк визнав, що поки не можна заблокувати окремі акаунти в соцмережах, проте деякі сторінки вже фігурують у документах РНБО:

"Можливо, в найближчому майбутньому з'явиться така технічна можливість у провайдерів або самі соціальні мережі прислухаються до пропозицій і зрозуміють, що якщо вони хочуть працювати в Україні — повинні дотримуватися українського законодавства".

Варто відзначити, що в Росії з 2012 року діє реєстр доменів та мережевих адрес, доступ до яких заборонений на території країни. Державний регулятор "Роскомнадзор" приймає скарги користувачів, забезпечує експертну оцінку веб-ресурсів, додає сайти в список і направляє провайдерам вимога про блокування доступу. Формально доступ до реєстру відкритий на спеціальному сайті, проте інформація видається тільки за запитами.

Раніше писали, що РНБО створить реєстр заборонених сайтів, вже зібрана робоча група для технічної реалізації проекту. Поки невідомо, яким чином і на яких підставах інтернет-ресурси можуть потрапити в список.

Фокус розбирався, навіщо Україні реєстр заборонених сайтів і чим він загрожує українцям. Юристи та фахівці з кібербезпеки вважають, що такі заходи дозволять владі ввести тотальну цензуру і постійно стежити за користувачами.