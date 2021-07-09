400 кандидатів: РНБО створить реєстр заборонених сайтів

За словами учасників ринку, влада визнає сайти забороненими, але операторам часто незрозуміло, що з цими рішеннями робити.

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) створить реєстр заборонених сайтів. Сформовано робочу групу з питань технічної реалізації такого реєстру. Про це у Facebook написав член Інтернет-асоціації України Максим Тульєв.

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Йдеться про створення реєстру сайтів, які оператори повинні будуть блокувати. Однак, поки невідомо, на якій підставі туди потраплятимуть сайти, розповів Тульєв виданню dev.ua. Він також зазначив, що наразі заблокувати сайт можна тільки за рішенням суду або в рамках антиросійських санкцій РНБО.

За даними dev.ua, ініціатива створення реєстру виходить від великих операторів. Реєстр повинен полегшити їм розуміння того, які сайти потрібно блокувати, а які ні. У список можуть потрапити близько 400 сайтів. Реєстр можна буде автоматично завантажувати в системи провайдерів, що позбавить операторів від великого обсягу ручної роботи.

Поки невідомо, чи буде такий реєстр публічним чи закритим.

У коментарі виданню "НВ.Бізнес" Тульєв повідомив, він входить до складу робочої групи, яка почне повноцінну роботу з 12 липня.

За його словами, в РНБО хочуть розробити технічні вимоги до блокування, які будуть чітко описувати, як оператори повинні здійснювати блокування сайтів.

"Операторам потрібні зрозумілі правила гри: прозорий список і механізм блокування", — пояснив Тульєв.

Нагадаємо, у лютому Голосіївський суд Києва зажадав від провайдерів блокування 426 сайтів, серед них російське інформагентство "РБК", ряд українських новинних сайтів, а також сайт для відстеження статистики телеграм-каналів.

Раніше Київський суд Харкова виніс рішення про закриття "кремлівських телеграм-каналів".