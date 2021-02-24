Закрытие "кремлевских Telegram-каналов" в Украине: появилось решение суда

Решение суда подлежит немедленному исполнению, но в сети пишут — провайдеры не знают, как заблокировать к ним доступ.

В сети опубликовали текст решения Киевского райсуда города Харькова о закрытии четырех Telegram-каналов в Украине. Так, Национальная комиссия по вопросам госрегулирования в сфере связи и информатизации написала, что 24 февраля Департамент контрразведки в сфере информбезопасности СБУ направил им решение суда, согласно которому интернет-провайдеры должны заблокировать доступ к четырем Telegram-каналам, которые СБУ назвали "пропагандистскими" и "кремлевскими".

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании Telegram-каналов "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница, путем предписания интернет-провайдерам, операторам, провайдерам телекоммуникаций, осуществляющих деятельность на территории Украины … закрыть к ним доступ до отмены ареста имущества в установленном нормами УПК Украины порядке", — процитировали в Нацкомиссии решение суда.

Отмечается, что решение о закрытии Telegram-каналов в Украине суд принял 23 февраля. Оно подлежит немедленному исполнению с момента оглашения, а обжаловать его можно в течение 5 дней.

[ + – ] Суд обязал провайдеров заблокировать 4 Telegram-канала Фото: скриншот

На одном из попавших под "блокировку" Telegram-каналов, канале "Легитимный", написали, что считают это решение суда смешным и отметили, что не знают каким образом можно закрыть Telegram-канал в Украине "через провайдера".

На Telegram-канале PavlovskyNews сообщили, что "интернет-провайдеры пока не понимают, как можно осуществить такую блокировку".

А в самом приложении Telegram есть возможность включить прокси, которое позволит обойти блокировку.

Отметим, ранее в СМИ рассказывали, что суд принял решение о закрытии Telegram-каналов в Украине на якобы закрытом заседании.

Напомним, 1 февраля в СБУ заявили, что ряд телеграм-каналов якобы контролируются спецслужбами России. По данным правоохранителей, российские спецслужбы привлекли украинских граждан к созданию и администрированию политических Telegram-каналов. Речь идет о каналах "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

В этот же день, 1 февраля, силовики задержали в Харькове двух подозреваемых по этому делу девушек. Решением суда ее поместили под стражу с возможностью выйти "на волю" после внесения залога в размере 1,58 млн грн, а вторую подозреваемую отправили под круглосуточный домашний арест.

Впрочем, за девушку, которая находилась в СИЗО, уже внесли залог. Она находится дома, но должна являться к следователю по вызову.

Обеих задержанных в Харькове фигуранток подозревают в госизмене. Статья Уголовного кодекса предусматривает до 15 лет тюремного заключения.