"Кремлевские Telegram-каналы": подозреваемую в госизмене девушку выпустили из СИЗО (видео)

За девушку внесли залог в размере почти 1,6 млн грн, за это она поблагодарила "Партию Шария".

Викторию Даскалицу, которая, по версии СБУ, причастна к созданию и администрированию сети "кремлевских пропагандистских Telegram-каналов", выпустили из следственного изолятора в Харькове. Эту информацию подтвердил изданию KHARKIV Today Валентин Рыбин, адвокат подозреваемой в госизмене девушки.

"Сегодня отпустили, уже побывали в СБУ. Она должна находиться по месту проживания и являться по вызову следователя", — сообщил адвокат.

Рыбин не захотел уточнять журналистам в каком именно городе будет находиться Даскалица во время следствия.

В сети также опубликовали видеообращение уже вышедшей из СИЗО девушки.

"Я хочу поблагодарить всех, кто помог меня освободить, в особенности — "Партию Шария". Я буду добиваться своей невиновности и дальше. Спасибо, что внесли за меня залог", — сказала Даскалица.

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Залог за девушку внесли еще в четверг, 4 февраля. Представители "Партии Шария" рассказывали, что для освобождения девушки из СИЗО они собрали более 1,5 млн грн.

Сам Рыбин, адвокат девушки, на местных выборах 2020 года баллотировался в Киевсковет как второй номер в списке "Партии Шария".

Напомним, 1 февраля 2021 года глава Харьковской филии СБУ Роман Дудин заявил, что оперативники ведомства более полугода проводили спецоперацию, в ходе которой установили, что российские спецслужбы привлекли украинских граждан к созданию и администрированию политических Telegram-каналов.

Речь идет о каналах "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Агентурную сеть якобы создал так называемый 85-й Главный центр специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Членами этой сети, по информации СБУ, были жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". "Главным менеджером" агентурной сети силовики назвали одессита, одного из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана". Его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

В этот же день, 1 февраля, силовики задержали в Харькове двух подозреваемых по этому делу девушек, одной из которых является Даскалица. Решением суда ее поместили под стражу с возможностью выйти "на волю" после внесения залога в размере 1,58 млн грн, а вторую подозреваемую отправили под круглосуточный домашний арест.

Обеих задержанных в Харькове фигуранток подозревают в госизмене. Статья Уголовного кодекса предусматривает до 15 лет тюремного заключения.