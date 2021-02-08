"Кремлівські Telegram-канали": підозрювану в державній зраді дівчину випустили з СІЗО (відео)

За підозрювану внесли заставу в розмірі майже 1,6 млн грн. Тепер же вона хоче домагатися визнання своєї невинності.

Вікторію Даскалицю, яка, за версією СБУ, причетна до створення та адміністрування мережі "кремлівських пропагандистських Telegram-каналів", випустили зі слідчого ізолятора в Харкові. Цю інформацію підтвердив виданню KHARKIV Today Валентин Рибін, адвокат підозрюваної в зраді дівчини.

"Сьогодні відпустили, вже побували в СБУ. Вона повинна перебувати за місцем проживання і зʼявлятися за викликом слідчого", — повідомив адвокат.

Рибін не захотів уточнювати журналістам в якому саме місті буде перебувати Даскалиця під час слідства.

У мережі також опублікували відеозвернення дівчини, яка вже вийшла з СІЗО.

"Я хочу подякувати всім, хто допоміг мене звільнити, особливо — "Партії Шарія". Я буду добиватися своєї невинності і далі. Спасибі, що внесли за мене заставу", — сказала Даскалиця.

[ + – ]

Заставу за дівчину внесли ще у четвер, 4 лютого. Представники "Партії Шарія" розповідали, що для звільнення дівчини з СІЗО вони зібрали понад 1,5 млн грн.

Сам Рибін, адвокат дівчини, на місцевих виборах 2020 року балотувався до Київради як другий номер у списку "Партії Шарія".

Нагадаємо, 1 лютого 2021 року голова Харківської філії СБУ Роман Дудин заявив, що оперативники відомства більше півроку проводили спецоперацію, під час якої встановили, що російські спецслужби залучили українських громадян до створення і адміністрування політичних Telegram-каналів.

Йдеться про канали "Легітимний", "Резидент", "Картель", "Пліткарка", "Чорний квартал", "Політичний розклад", "Нетипове Запоріжжя", "Тремпель Харків", "Одеський фраєр", "Дніпро live", "Миколаїв live", "Херсон live".

Агентурну мережу нібито створив так званий 85-й Головний центр спеціальної служби Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ. Членами цієї мережі, за інформацією СБУ, були жителі Харкова і Одеси, активісти так званої "російської весни". "Головним менеджером" агентурної мережі силовики назвали одесита, одного з організаторів масових заворушень під час одеського "антимайдану". Його розшукують правоохоронні органи за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Того ж дня, 1 лютого, силовики затримали в Харкові двох підозрюваних у цій справі дівчат, однією з яких є Даскалиця. Рішенням суду її помістили під варту з можливістю вийти "на волю" після внесення застави розміром 1,58 млн грн, а другу підозрювану відправили під цілодобовий домашній арешт.

Обох затриманих у Харкові фігуранток підозрюють в зраді. Стаття Кримінального кодексу передбачає до 15 років тюремного увʼязнення.