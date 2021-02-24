Закриття "кремлівських Telegram-каналів" в Україні: з'явилося рішення суду

Рішення суду підлягає негайному виконанню, але в мережі пишуть — провайдери не знають, як заблокувати доступ до них.

У мережі опублікували текст рішення Київського райсуду міста Харкова про закриття чотирьох Telegram-каналів в Україні. Так, Національна комісія з питань держрегулювання в сфері звʼязку та інформатизації написала, що 24 лютого Департамент контррозвідки у сфері інформаційної безпеки СБУ надіслав їм рішення суду, згідно з яким інтернет-провайдери повинні заблокувати доступ до чотирьох Telegram-каналам, які СБУ назвали "пропагандистськими" і "кремлівськими".

"Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет під час використання Telegram-каналів "Резидент", "Легітимний", "Картель" і "Пліткарка", шляхом розпорядження інтернет-провайдерам, операторам, провайдерам телекомунікацій, які здійснюють діяльність на території України… закрити до них доступ до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку", — процитували в Нацкомісії рішення суду.

Зазначається, що рішення про закриття Telegram-каналів в Україні суд ухвалив 23 лютого. Воно підлягає негайному виконанню з моменту проголошення, а оскаржити його можна протягом 5 днів.

[ + – ] Суд зобов'язав провайдерів заблокувати 4 Telegram-канали Фото: скриншот

На одному з Telegram-каналів, які потрапили під "блокування", каналі "Легітимний", написали, що вважають це рішення суду смішним і зазначили, що не знають яким чином можна закрити Telegram-канал в Україні "через провайдера".

На Telegram-каналі PavlovskyNews повідомили, що "інтернет-провайдери поки не розуміють, як можна здійснити таке блокування".

А власне в додатку Telegram є можливість увімкнути проксі, яке дозволить обійти блокування.

Зазначимо, раніше в ЗМІ розповідали, що суд ухвалив рішення про закриття Telegram-каналів в Україні на нібито закритому засіданні.

Нагадаємо, 1 лютого в СБУ заявили, що низка телеграм-каналів нібито контролюються спецслужбами Росії. За даними правоохоронців, російські спецслужби залучили українських громадян до створення та адміністрування політичних Telegram-каналів. Йдеться про канали "Легітимний", "Резидент", "Картель", "Пліткарка", "Чорний квартал", "Політичний розклад", "Нетипове Запоріжжя", "Тремпель Харків", "Одеський фраєр", "Дніпро live", "Миколаїв live", "Херсон live".

Цього ж дня, 1 лютого, силовики затримали в Харкові двох підозрюваних у цій справі дівчат. Рішенням суду їх помістили під варту з можливістю вийти "на волю" після внесення застави розміром 1,58 млн грн, а другу підозрювану відправили під цілодобовий домашній арешт.

Утім, за дівчину, яка перебувала в СІЗО, вже внесли заставу. Вона перебуває вдома, але повинна зʼявлятися до слідчого за викликом.

Обох затриманих у Харкові фігуранток підозрюють в зраді. Стаття Кримінального кодексу передбачає до 15 років тюремного увʼязнення.