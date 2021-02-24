Суд в Харькове решил закрыть ряд украинских каналов в Telegram, - СМИ

На закрытом заседании интернет-провайдеров якобы обязали заблокировать доступ к телеграм-каналам "Легитимный", "Сплетница", "Резидент" и "Картель".

Киевский районный суд Харькова якобы вынес решение о блокировке ряда анонимных телеграм-каналов. Об этом сообщает Страна.

В список под блокировку попали телеграм-каналы: "Легитимный", "Сплетница", "Резидент" и "Картель". По данным издания интренет-провайдеры получают письма от СБУ с требованием закрыть доступ к каналам. Общая аудитория телеграм-каналов превышает 400 тысяч человек.

"Следственным судьей Киевского районного суда Харькова вынесено решение о наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании указанных телеграм-каналов путем предписания интернет-провайдерам закрыть к ним доступ", — дословно указано в документе.

Но на данный момент провайдеры не могут блокировать доступ в телеграм-каналы.

В самом приложении Telegram есть возможность включить прокси, которое позволит обойти блокировку.

На канале "Легитимный" опубликовали пост, в котором написали, что попытка украинских властей запретить канал выглядит смешно.

Напомним, 1 февраля в СБУ заявили, что ряд телеграм-каналов якобы контролируются спецслужбами России. По данным правоохранителей, российские спецслужбы привлекли украинских граждан к созданию и администрированию политических Telegram-каналов. Речь идет о каналах "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Напомним, ранее киберспециалисты СБУ разоблачили и пресекли деструктивную деятельность распространителей антиукраинских материалов в социальных сетях.