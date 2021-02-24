Суд в Харкові вирішив закрити ряд українських каналів у Telegram, — ЗМІ

На закритому засіданні інтернет-провайдерів нібито зобов'язали заблокувати доступ до телеграм-каналів "Легітимний", "Пліткарка", "Резидент" та "Картель".

Київський районний суд Харкова нібито виніс рішення про блокування ряду анонімних телеграм-каналів. Про це повідомляє Страна.

У список під блокування потрапили телеграм-канали: "Легітимний", "Пліткарка", "Резидент" та "Картель". За даними видання інтренет-провайдери отримують листи від СБУ з вимогою закрити доступ до каналів. Загальна аудиторія телеграм-каналів перевищує 400 тисяч осіб.

"Слідчим суддею Київського районного суду Харкова винесено рішення про накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні зазначених телеграм-каналів шляхом припису інтернет-провайдерам закрити до них доступ", — дослівно вказано в документі.

Але зараз провайдери не можуть блокувати доступ в телеграм-канали.

У самому додатку Telegram є можливість включити проксі, яке дозволить обійти блокування.

На каналі "Легітимний" опублікували пост, в якому написали, що спроба української влади заборонити канал виглядає смішно.

Нагадаємо, 1 лютого в СБУ заявили, що ряд телеграм-каналів нібито контролюються спецслужбами Росії. За даними правоохоронців, російські спецслужби залучили українських громадян до створення та адміністрування політичних Telegram-каналів. Йдеться про канали "Легітимний", "Резидент", "Картель", "Пліткарка", "Чорний квартал", "Політичний розклад", "Нетипове Запоріжжя", "Тремпель Харків", "Одеський фраєр", "Дніпро live", "Миколаїв live", "Херсон live".

Нагадаємо, раніше кіберспеціалісти СБУ викрили та припинили деструктивну діяльність розповсюджувачів антиукраїнських матеріалів у соціальних мережах.