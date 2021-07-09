400 кандидатов: СНБО создаст реестр запрещенных сайтов

По словам участников рынка, власти признают сайты запрещенными, но операторам часто непонятно, что с этими решениями делать.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) создаст реестр запрещенных сайтов. Сформирована рабочая группа по вопросам технической реализации такого реестра.

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Об этом в Facebook написал член Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев.

Речь идет о создании реестра сайтов, которые операторы должны будут блокировать. Однако пока неизвестно, на каком основании туда будут попадать сайты, рассказал Тульев изданию dev.ua. Он также отметил, что сейчас заблокировать сайт можно только по решению суда или в рамках антироссийских санкций СНБО.

По данным dev.ua, инициатива создания реестра исходит от крупных операторов. Реестр должен облегчить им понимание того, какие сайты нужно блокировать, а какие нет. В список могут попасть около 400 сайтов. Реестр можно будет автоматически загружать в системы провайдеров, что избавит операторов от большого объема ручной работы.

Пока неизвестно, будет такой реестр публичным или закрытым.

В комментарии изданию "НВ.Бизнес" Тульев сообщил, он входит в состав рабочей группы, которая начнет полноценную работу с 12 июля.

По его словам, в СНБО хотят разработать технические требования к блокированию, которые будут четко описывать, как операторы должны осуществлять блокировку сайтов.

"Операторам нужны понятные правила игры: прозрачный список и механизм блокировки", – пояснил Тульев.

Напомним, в феврале Голосеевский суд Киева потребовал от провайдеров блокировки 426 сайтов, среди них российское информагенство "РБК", ряд украинских новостных сайтов, а также сайт для отслеживания статистики телеграм-каналов.

Ранее Киевский суд Харькова вынес решение о закрытии "кремлевских Телеграм-каналов".