По стопам РФ: СБУ готовится запустить реестр запрещенных интернет-ресурсов (видео)

Руководство спецслужбы надеется, что вскоре появится возможность блокировать не только сайты, но и страницы в соцсетях.

Служба безопасности Украины готовится к созданию реестра запрещенных интернет-ресурсов. Об этом представитель ведомства подполковник Игорь Черняк рассказал 4 сентября во время международной конференции Telecom Ukraine 2021.

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По его словам, СБУ уже подготовила проект информирования СНБО о внесении изменений в существующие указы относительно санкций. В дальнейшем ведомство планирует урегулировать определение конкретных веб-ресурсов и страниц в социальных сетях, которые необходимо заблокировать.

"Не буду официально сейчас говорить, но служба обсуждает возможность реестра для удобства операторов, чтобы был гармонизированный доступ к информации, которая подлежит блокированию в Украине. Для провайдеров с особенными потребностями будут отдельные инструкции", — подчеркнул Игорь Черняк.

Отвечая на вопросы журналистов, сотрудник спецслужбы напомнил, что СБУ является одной из пяти госструктур, которые подают в СНБО предложения о применении санкций. В решениях прописывают конкретные сайты, домены и субдомены. Современные технологии дают возможность динамически менять адреса, что не позволяет властям определить все возможные доменные имена веб-ресурсов, в отношении которых действуют санкции.

Игорь Черняк признал, что пока нельзя заблокировать отдельные аккаунты в соцсетях, однако некоторые страницы уже фигурируют в документах СНБО:

"Возможно, в ближайшем будущем появится такая техническая возможность у провайдеров или сами социальные сети прислушаются к предложениям и поймут, что если они хотят работать в Украине — должны соблюдать украинское законодательство".

Стоит отметить, что в России с 2012 года действует реестр доменов и сетевых адресов, доступ к которым запрещен на территории страны. Государственный регулятор "Роскомнадзор" принимает жалобы пользователей, обеспечивает экспертную оценку веб-ресурсов, добавляет сайты в список и направляет провайдерам требование о блокировке доступа. Формально доступ к реестру открыт на специальном сайте, однако информация выдается только по запросам.

Ранее писали, что СНБО создаст реестр запрещенных сайтов, уже собрана рабочая группа для технической реализации проекта. Пока неизвестно, каким образом и на каких основаниях интернет-ресурсы могут попасть в список.

Фокус разбирался, зачем Украине реестр запрещенных сайтов и чем он грозит украинцам. Юристы и специалисты по кибербезопасности считают, что такие меры позволят властям ввести тотальную цензуру и постоянно следить за пользователями.