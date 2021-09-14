Вместо Smart TV: создан проектор, способный превратить любую стенку в 4K-экран (видео)

Устройство Vava Chroma может делать все то же самое, что и "умные" телевизоры: подключаться к Интернету, смартфону, получать доступ к популярным стримингам типа DisneyPlus и Netflix.

Калифорнийская технологическая компания Vava запустила очередную краудфандинговую кампанию, надеясь привлечь любителей домашних кинотеатров. Стартап предлагает киноманам вложиться в разработку ультракороткофокусного лазерного проектора 4K с аудиосистемой Harman Kardon.

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Об этом сообщает издание newatlas.com.

Проектор Vava Chroma оснащен независимыми лазерными источниками красного, зеленого и синего света, а также фосфорным люминесцентным световым механизмом ALDP 4.0, обеспечивающего высокий уровень цветопередачи, и поддерживает 106% цветовой гаммы Rec.2020. Все эти технологии делают возможным спроецировать изображение в 4K UHD (3840 x 2160 точек) с частотой 60 Гц. Таким образом, стена превращается в 150-дюймовый экран, а сам проектор может находиться на расстоянии 44 см от стены.

Согласно сообщению разработчиков, проектор обеспечивает максимальную яркость 2500 ANSI люмен (что делает возможным просмотр контента в любое время дня и ночи), контрастность 300:1 ANSI, 3000:1 FOFO. На борту имеется встроенная функция компенсации движения, коррекции трапецеидальных искажений по 8-ми точкам и электронная фокусировка. Все эти функции предназначены для настройки и калибровки проецируемого экрана.

В комплект поставки буде входить 2-диапазонный Wi-Fi, 3 порта HDMI, 1 порт USB и локальная сеть Ethernet. Пользователям не обязательно нужно будет подключать аппарат к внешней звуковой системе через аналоговые и цифровые аудиовыходы, так как она поставляется со встроенными динамиками Harman Kardon мощностью 60 Вт с поддержкой Dolby Audio. А наличие Bluetooth говорит о том, что проектор можно использовать для потоковой передачи контента со смартфона.

[ + – ] Проектор Chroma имеет 32 ГБ встроенной памяти

Проектор Chroma имеет 32 ГБ встроенной памяти и 0,3 ГБ оперативной памяти, работает под управлением Android 9.0 и поставляется с готовым Android TV, что дает пользователям доступ к тысячам приложений, включая HBO, Hulu, DisneyPlus и Netflix. Он также совместим со сторонними стримерами, такими как Apple TV, Chromecast, Fire TV и Roku TV. Также есть голосовое управление Alexa через пульт.

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