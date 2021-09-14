Замість Smart TV: створено проектор, здатний перетворити будь-яку стінку в 4K-екран (відео)

Каліфорнійська технологічна компанія Vava запустила чергову краудфандингову кампанію, сподіваючись залучити любителів домашніх кінотеатрів. Стартап пропонує кіноманам вкластися в розробку ультракороткофокусного лазерного проектора 4K з аудіосистемою Harman Kardon.

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Про це повідомляє видання newatlas.com.

Проектор Vava Chroma оснащений незалежними лазерними джерелами червоного, зеленого і синього світла, а також фосфорним люмінесцентним світловим механізмом ALDP 4.0, що забезпечує високий рівень передачі кольору, і підтримує 106% колірної гами Rec.2020. Усі ці технології роблять можливим спроектувати зображення в 4K UHD (3840 x 2160 пікселів) з частотою 60 Гц. Таким чином, стіна перетворюється в 150-дюймовий екран, а сам проектор може перебувати на відстані 44 см від стіни.

Згідно з повідомленням розробників, проектор забезпечує максимальну яскравість 2500 ANSI люмен (що робить можливим перегляд контенту в будь-який час дня і ночі), контрастність 300: 1 ANSI, 3000: 1 FOFO. На борту є вбудована функція компенсації руху, корекції трапецеїдальних спотворень у 8-ми точках і електронне фокусування. Усі ці функції призначені для налаштування і калібрування проектованого екрана.

У комплект поставки буде входити 2-діапазонний Wi-Fi, 3 порти HDMI, 1 порт USB і локальна мережа Ethernet. Користувачам не обов'язково потрібно буде підключати апарат до зовнішньої звукової системи через аналогові і цифрові аудіовиходи, оскільки вона поставляється з вбудованими динаміками Harman Kardon потужністю 60 Вт з підтримкою Dolby Audio. А наявність Bluetooth говорить про те, що проектор можна використовувати для потокової передачі контенту із смартфона.

[ + – ] Проектор Chroma має 32 ГБ вбудованої пам'яті

Проектор Chroma має 32 ГБ вбудованої пам'яті і 0,3 ГБ оперативної пам'яті, працює під управлінням Android 9.0 і поставляється з готовим Android TV, що дає користувачам доступ до тисяч додатків, включаючи HBO, Hulu, DisneyPlus і Netflix. Він також сумісний зі сторонніми стримерами, такими як Apple TV, Chromecast, Fire TV і Roku TV. Також є голосове управління Alexa через пульт.

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