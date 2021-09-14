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Замість Smart TV: створено проектор, здатний перетворити будь-яку стінку в 4K-екран (відео)

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проектор, екран, дисплей, ТВ

Каліфорнійська технологічна компанія Vava запустила чергову краудфандингову кампанію, сподіваючись залучити любителів домашніх кінотеатрів. Стартап пропонує кіноманам вкластися в розробку ультракороткофокусного лазерного проектора 4K з аудіосистемою Harman Kardon.

Про це повідомляє видання newatlas.com.

Проектор Vava Chroma оснащений незалежними лазерними джерелами червоного, зеленого і синього світла, а також фосфорним люмінесцентним світловим механізмом ALDP 4.0, що забезпечує високий рівень передачі кольору, і підтримує 106% колірної гами Rec.2020. Усі ці технології роблять можливим спроектувати зображення в 4K UHD (3840 x 2160 пікселів) з частотою 60 Гц. Таким чином, стіна перетворюється в 150-дюймовий екран, а сам проектор може перебувати на відстані 44 см від стіни.

Згідно з повідомленням розробників, проектор забезпечує максимальну яскравість 2500 ANSI люмен (що робить можливим перегляд контенту в будь-який час дня і ночі), контрастність 300: 1 ANSI, 3000: 1 FOFO. На борту є вбудована функція компенсації руху, корекції трапецеїдальних спотворень у 8-ми точках і електронне фокусування. Усі ці функції призначені для налаштування і калібрування проектованого екрана.

У комплект поставки буде входити 2-діапазонний Wi-Fi, 3 порти HDMI, 1 порт USB і локальна мережа Ethernet. Користувачам не обов'язково потрібно буде підключати апарат до зовнішньої звукової системи через аналогові і цифрові аудіовиходи, оскільки вона поставляється з вбудованими динаміками Harman Kardon потужністю 60 Вт з підтримкою Dolby Audio. А наявність Bluetooth говорить про те, що проектор можна використовувати для потокової передачі контенту із смартфона.

проектор, Chroma
Проектор Chroma має 32 ГБ вбудованої пам'яті

Проектор Chroma має 32 ГБ вбудованої пам'яті і 0,3 ГБ оперативної пам'яті, працює під управлінням Android 9.0 і поставляється з готовим Android TV, що дає користувачам доступ до тисяч додатків, включаючи HBO, Hulu, DisneyPlus і Netflix. Він також сумісний зі сторонніми стримерами, такими як Apple TV, Chromecast, Fire TV і Roku TV. Також є голосове управління Alexa через пульт.

Раніше ми повідомляли про те, які телевізори Smart TV є найпопулярнішими в цьому році.