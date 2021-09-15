Пора переделывать гаражи: аэротакси заменят автомобили в ближайшие несколько лет

Первые стоянки для аэротакси должны появиться на крышах автомобильных парковок в Лос-Анджелесе и Майами, а затем и по всей территории США.

В США начали строить гаражи для воздушного электрического транспорта с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), который в ближайшие годы может заменить автомобили.

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Об этом проекте сообщает издание ZDNet.

Компания Archer, разрабатывающая один из первых летающих электромобилей, заключила соглашение с REEF — оператором автомобильных парковок, охватывающей более 70% территории США. Они будут вместе переделывать верхние этажи гаражей в густонаселенных районах городов, чтобы приспособить их под стоянки аэротакси — так называемые вертипорты.

"Archer сосредоточен на развитии сетей совместного использования воздушных судов в городах, которые позволят решить проблемы, вызванные чрезмерной загруженностью в городе. Мы считаем, что работа с REEF позволит нам ускорить выполнение нашей миссии по переводу перегруженных городских территорий на более устойчивые виды транспорта", — заявил Адам Гольдштейн, соучредитель и со-генеральный директор компании.

Он добавил, что постройка гаражей для VTOL на базе уже существующей инфраструктуры позволит быстрее распространить воздушный транспорт, сохранив доступность. Первые такие стоянки планируют оборудовать в Лос-Анджелесе и Майами, сроки пока не раскрываются.

"Мы очень рады объявить об этих стратегических отношениях, поскольку мы продолжаем выполнять нашу дорожную карту, чтобы сделать городскую воздушную мобильность реальностью", — подчеркнул Адам Гольдштейн.

Что касается REEF — парковочные места этой компании в последнее время простаивают на фоне пандемии и ростом совместных поездок. Благодаря VTOL она рассчитывает получить новый источник доходов и найти применение своим площадкам на ближайшие годы.

"Одним из основных направлений деятельности REEF является сокращение транспортных заторов и выбросов углерода за счет поддержки невероятных транспортных технологий, подобных тем, которые создает Archer. Стремление Archer к экологичности и преобразованию повседневных городских путешествий тесно связано с нашей собственной миссией. Мы рады работать с ними над планами по изменению городских ландшафтов и повышению функциональности существующей инфраструктуры", — высказался Джордж Фаллика, коммерческий директор REEF.

Стоит отметить, что Archer налаживает партнерские отношения и с другими крупными брендами, такими как авиакомпания United Airlines, для размещения своих воздушных автомобилей. Компания разработала запатентованную технологию обработки и анализа данных под названием Prime Radiant, чтобы найти оптимальные места для площадок вертикального взлета и посадки, чтобы уменьшить заторы в зонах с оживленным дорожным движением.

Ранее Фокус прогнозировал, каким будет городской транспорт к 2050 году. Аэротакси на крышах домов не единственный тренд, который активно обсуждают уже сейчас. По мнению канадского футуролога Мэта Уильямса к средине 21 века произойдет настоящая транспортная революция, которая вызовет:

увеличение городов;

повсеместное использование электромобилей;

запуск гиперлупов и высокоскоростных поездов;

появление "умных" транспортных систем;

суборбитальные полеты.

Электросамолеты и личные летательные аппараты станут настолько распространенными, что клиенты будут вызывать такси прямо на крыши своих домов, где оборудуют специальные стоянки.