Час переробляти гаражі: аеротаксі замінять автомобілі в найближчі кілька років

Перші стоянки для аеротаксі повинні з'явитися на дахах автомобільних парковок у Лос-Анджелесі та Маямі, а потім і по всій території США.

У США почали будувати гаражі для повітряного електричного транспорту з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL), який у найближчі роки може замінити автомобілі.

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Про цей проєкт повідомляє видання ZDNet.

Компанія Archer, що розробляє один із перших літальних електромобілів, уклала угоду з REEF — оператором автомобільних парковок, яка охоплює понад 70% території США. Вони будуть разом переробляти верхні поверхи гаражів у густонаселених районах міст, щоб пристосувати їх під стоянки аеротаксі — так звані вертипорти.

"Archer зосереджений на розвитку мереж спільного використання повітряних суден у містах, які дозволять вирішити проблеми, викликані надмірною завантаженістю в місті. Ми вважаємо, що робота з REEF дозволить нам прискорити виконання нашої місії з переведення перевантажених міських територій на більш стійкі види транспорту", — заявив Адам Гольдштейн, співзасновник і співгенеральний директор компанії.

Він додав, що спорудження гаражів для VTOL на базі вже наявної інфраструктури дозволить швидше поширити повітряний транспорт, зберігши доступність. Перші такі стоянки планують обладнати в Лос-Анджелесі та Маямі, терміни поки не розкриваються.

"Ми дуже раді оголосити про ці стратегічні відносини, оскільки ми продовжуємо виконувати нашу дорожню карту, щоб зробити міську повітряну мобільність реальністю", — підкреслив Адам Гольдштейн.

Що стосується REEF — паркувальні місця цієї компанії останнім часом простоюють на тлі пандемії і зростання спільних поїздок. Завдяки VTOL вона розраховує отримати нове джерело доходів і знайти застосування своїм майданчикам на найближчі роки.

"Одним з основних напрямків діяльності REEF є скорочення транспортних заторів і викидів вуглецю за рахунок підтримки неймовірних транспортних технологій, подібних до тих, які створює Archer. Прагнення Archer до екологічності та перетворення повсякденних міських подорожей тісно пов'язане з нашою власною місією. Ми раді працювати з ними над планами зі зміни міських ландшафтів і підвищення функціональності наявної інфраструктури", — висловився Джордж Фалліко, комерційний директор REEF.

Варто зазначити, що Archer налагоджує партнерські відносини і з іншими великими брендами, такими як авіакомпанія United Airlines, для розміщення своїх повітряних автомобілів. Компанія розробила запатентовану технологію обробки й аналізу даних під назвою Prime Radiant, щоб знайти оптимальні місця для майданчиків вертикального зльоту та посадки, щоб зменшити затори в зонах із жвавим дорожнім рухом.

Раніше Фокус прогнозував, яким буде міський транспорт до 2050 року. Аеротаксі на дахах будинків не єдиний тренд, який активно обговорюють уже зараз. На думку канадського футуролога Мета Вільямса до середини 21 століття станеться справжня транспортна революція, яка викличе:

збільшення міст;

повсюдне використання електромобілів;

запуск гіперлупів і високошвидкісних поїздів;

появу "розумних" транспортних систем;

суборбітальні польоти.

Електролітаки й особисті літальні апарати стануть настільки поширеними, що клієнти викликатимуть таксі прямо на дахи своїх будинків, де обладнають спеціальні стоянки.