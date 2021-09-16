Инженер создал "умную" роборуку: она умеет думать и двигаться самостоятельно (видео)

Бионическая конечность повторяет заранее выученные движения в соответствии с позами и жестами носителя.

Британский робототехник Джеймс Брутон разработал механический протез руки, который может двигаться по своей воле. Он рассказал о своем изобретении в ролике, опубликованном на YouTube.

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В основе бота лежит технология машинного обучения от Ogma Corp и мини-компьютер Raspberry Pi Zero W. Джеймс Брутон придумал дизайн устройства с нуля и напечатал детали на 3D-принтере, а затем принялся обучать его при помощи собственного тела — для этого инженеру пришлось нарядиться в костюм захвата движения.

Сначала разработчик записал движения рук, ног и головы в разных позах, которые фиксировали несколько микроконтроллеров. Затем он решил выяснить, на что способна правая рука, отделенная от других частей тела. Для этого автор запустил систему машинного обучения и включил "обратную перемотку". В результате машина начала повторять соответствующие движения правой руки, даже если носитель костюма ею не двигал.

Джеймс Брутон собрал роборуку, оборудовав ее сервоприводами, креплениями для спины и кнопкой аварийного отключения питания. Готовый прототип смог самостоятельно повторить простые движения руки, записанные во время тренировок, пусть и несколько медленно. К примеру, машина реагировала на подъем левой ноги при ходьбе так, как реагирует настоящая рука — взмахивала.

"Конечно, это "рудиментарный" старт того, что может превратиться в очень амбициозный проект. Я очень впечатлен движениями и данными, которые мы собрали", — заявил Брутон.

По словам инженера, в дальнейшем он планирует добавить новые датчики для фиксации большего количества действий и увеличить скорость отклика роборуки. Джеймс также собирается сделать подвижный протез кисти, который сможет не только воспроизводить движения по принятой позе, но и реагировать на мозговые волны носителя — другими словами, протезом можно будет управлять мысленно.

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