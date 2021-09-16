Інженер створив "розумну" роборуку: вона вміє думати і рухатися самостійно (відео)

Біонічна кінцівка повторює заздалегідь вивчені рухи відповідно до поз і жестів носія.

Британський робототехнік Джеймс Брутон розробив механічний протез руки, який може рухатися по своїй волі. Він розповів про свій винахід у ролику, опублікованому на YouTube.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

В основі бота лежить технологія машинного навчання від Ogma Corp і міні-комп'ютер Raspberry Pi Zero W. Джеймс Брутон придумав дизайн пристрою з нуля і надрукував деталі на 3D-принтері, а потім взявся навчати його за допомогою власного тіла — для цього інженеру довелося вбратися в костюм захоплення руху.

Спочатку розробник записав рухи рук, ніг і голови в різних позах, які фіксували кілька мікроконтролерів. Потім він вирішив з'ясувати, на що здатна права рука, відокремлена від інших частин тіла. Для цього автор запустив систему машинного навчання і ввімкнув "зворотне перемотування". У результаті машина почала повторювати відповідні рухи правої руки, навіть якщо носій костюма нею не рухає.

Джеймс Брутон зібрав роборуку, обладнавши її сервоприводами, кріпленнями для спини і кнопкою аварійного відключення живлення. Готовий прототип зміг самостійно повторити прості рухи руки, записані під час тренувань, нехай і дещо повільно. Наприклад, машина реагувала на підйом лівої ноги при ходьбі так, як реагує справжня рука — махала.

"Звичайно, це "рудиментарний" старт того, що може перетворитися на дуже амбітний проєкт. Я дуже вражений рухами і даними, які ми зібрали", — заявив Брутон.

За словами інженера, у подальшому він планує додати нові датчики для фіксації більшої кількості дій і збільшити швидкість реагування роборуки. Джеймс також збирається зробити рухливий протез кисті, який зможе не тільки відтворювати рухи за прийнятою позою, а й реагувати на мозкові хвилі носія — іншими словами, протезом можна буде управляти подумки.

Раніше Boston Dynamics показали нового робота з механічною рукою, яка за годину може переміщати до 800 ящиків завважки до 23 кілограмів. Машина призначена для роботи на складах і сортувальних центрах. Комп'ютерний зір допомагає їй розпізнавати об'єкти й орієнтуватися в просторі.

Писали також, що вчені з MIT представили робота, який може швидко й охайно одягати людей. Технологія допоможе людям з обмеженими можливостями.