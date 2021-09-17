Из Парижа в Берлин за час: как мы будем путешествовать по Европе в 2045 году

Европейские компании активно развивают высокоскоростной и экологически чистый транспорт, основываясь на системе Hyperloop.

Железнодорожный транспорт — не самый экологичный в мире. Оказывается, 0,5% от выбросов углерода на территории Европейского Союза приходится именно на его долю. Но этот показатель мог бы быть и выше, если бы европейцы и туристы из других стран предпочитали поезда самолетам. Однако путешествия на поезде непопулярны, хотя инфраструктура развита довольно хорошо. Чтобы пути не простаивали без дела, европейские политики и инженеры взялись развивать наземный электротранспорт.

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Об этом сообщает издание euronews.com.

В ЕС разрабатывают стратегию Единого европейского железнодорожного пространства (SERA), чтобы обеспечить беспрепятственную трансграничную мобильность на континенте и упростить работу железнодорожным операторам. Проект привлек 1 млрд евро инвестиций, которые будут направлены на снижение стоимости жизненного цикла железнодорожной системы, удвоение существующей пропускной способности и оптимизации функционирования всей ж/д системы.

На данный момент европейцы заинтересованы в двух транспортных системах типа Hyperloop, способной существенно сократить время переезда из города в город и свести уровень выбросов СО2 к нулю (например, из Парижа в Берлин можно будет доехать за 60 мин., а из Парижа в Барселону — за 90 мин.). Реализацией проектов активно занимаются компании Nevomo (Польша) и Zeleros (Испания).

[ + – ] Проект Zeleros (Испания)

Интересно, что Zeleros начинался как университетский проект, участвовавший в конкурсе Hyperloop Design, организованном Musk's SpaceX в 2015 году. Тогда испанские студенты получили 2 награды за лучший дизайн и лучшую силовую установку. Ребята решили развить свой стартап — сейчас в их компании работает более 150 человек, и они находятся на стадии тестирования разработанного ими прототипа. Цель состоит в том, чтобы достичь скорости 1000 км при нулевых выбросах.

[ + – ] Проект Nevomo (Польша) Фото: Nevomo

Что касается Nevomo, то стартаперы разрабатывают собственную систему — magrail, которая, по их словам, может быть введена в эксплуатацию к 2025 году. Система включает "гибридный" поезд на магнитно-левитационной подушке. Его плюс еще и в возможности ездить по существующим железнодорожным путям. Технология magrail способна удвоить максимальную скорость поездов — до 550 км/ч.

Недавно польская компания заключила соглашение с итальянским АО Rete Ferroviaria Italiana о проверке технической и экономической целесообразности наложения технологии magrail на существующие пути.

Ранее мы сообщали о том, что система "гиперлуп" сможет перевозить пассажиров и грузы с невероятной скоростью — скоростью звука.