З Парижа в Берлін за годину: як ми подорожуватимемо Європою в 2045 році

Європейські компанії активно розвивають високошвидкісний і екологічно чистий транспорт, ґрунтуючись на системі Hyperloop.

Залізничний транспорт — не найекологічніший у світі. Виявляється, 0,5% від викидів вуглецю на території Європейського Союзу припадає саме на його частку. Але цей показник міг би бути і вищим, якби європейці й туристи з інших країн надавали перевагу поїздам, а не літакам. Однак подорожі на поїзді непопулярні, хоча інфраструктура розвинена досить добре. Щоб шляхи не простоювали без діла, європейські політики та інженери взялися розвивати наземний електротранспорт.

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Про це повідомляє видання euronews.com.

В ЄС розробляють стратегію Єдиного європейського залізничного простору (SERA), щоб забезпечити безперешкодну транскордонну мобільність на континенті та спростити роботу залізничним операторам. Проект залучив 1 млрд євро інвестицій, які будуть спрямовані на зниження вартості життєвого циклу залізничної системи, подвоєння існуючої пропускної спроможності і оптимізації функціонування всієї з/д системи.

Наразі європейці зацікавлені в двох транспортних системах типу Hyperloop, здатних істотно скоротити час переїзду з міста в місто і звести рівень викидів СО2 до нуля (наприклад, з Парижа до Берліна можна буде доїхати за 60 хв., а з Парижа в Барселону — за 90 хв.). Реалізацією проектів активно займаються компанії Nevomo (Польща) і Zeleros (Іспанія).

[ + – ] Проект Zeleros (Іспанія)

Цікаво, що Zeleros починався як університетський проект, який брав участь у конкурсі Hyperloop Design, організованому Musk's SpaceX в 2015 році. Тоді іспанські студенти отримали 2 нагороди за кращий дизайн і кращу силову установку. Хлопці вирішили розвинути свій стартап — зараз в їхній компанії працює більше 150 чоловік, і вони перебувають на стадії тестування розробленого ними прототипу. Мета полягає в тому, щоб досягти швидкості 1000 км при нульових викидах.

[ + – ] Проект Nevomo (Польща) Фото: Nevomo

Що стосується Nevomo, то стартапери розробляють власну систему — magrail, яка, за їхніми словами, може бути введена в експлуатацію до 2025 року. Система включає "гібридний" поїзд на магнітно-левітаційній подушці. Його плюс ще і в можливості їздити існуючими залізничними шляхами. Технологія magrail здатна подвоїти максимальну швидкість поїздів — до 550 км/год.

Нещодавно польська компанія уклала угоду з італійським АТ Rete Ferroviaria Italiana про перевірку технічної і економічної доцільності накладення технології magrail на існуючі шляхи.

Раніше ми повідомляли про те, що система "гіперлуп" зможе перевозити пасажирів і вантажі з неймовірною швидкістю — швидкістю звуку.