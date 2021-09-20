Виртуальное рукопожатие: британские ученые создали голограмму, которую можно потрогать руками

Ученые предполагают, что в будущем систему "аэротактильности" можно будет применять в медицине для удаленного лечения пациентов.

Исследователи из Университета Глазго разработали голограмму, которую можно не только видеть, но и "потрогать". Отображенные в воздухе трехмерные виртуальные объекты обладают так называемой "аэротактильностью" за счет работы с воздушными потоками. Об этом сообщает издательское подразделение Futurism.

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Команда исследователей во главе с профессором электроники и наноинженерии Равиндером Дахия сумела воплотить в реальность идею "аэротактильной" голограммы из фантастического телесериала "Звездный путь: Новое поколение". Ученые создали интерактивную проекцию баскетбольного мяча, который по их словам "можно трогать, катать и подбрасывать". Чтобы создать ощущение прикосновения, используется воздушное сопло, которое с помощью определенных датчиков отслеживает движение рук и направляет туда потоки воздуха. В системе используется графика, управляемая программой Unity Game Engine и создающая иллюзию виртуального трехмерного изображения. Виртуальный эффект достигается при помощи стекол и зеркал пирамидальной формы.

Аэрогаптическая система, как назвали ее разработчики, не требует дополнительного использование специальных контроллеров или "умных" перчаток. Ученые стремились достичь максимального эффекта естественного прикосновения к предмету.

"Со временем систему можно будет доработать так, чтобы вы могли встретить виртуального аватара коллеги на другом конце света и по-настоящему почувствовать рукопожатие",- предполагают инженеры.

Ученые пришли к выводу, по сравнению с другими подходами к обеспечению тактильной обратной связи в виртуальных средах, данная система имеет больший потенциал при относительной дешевизне в изготовлении.

Что касается области применения данной разработки, то прежде всего идет речь о внедрении новой технологии в сферу компьютерных игр для более полного погружения в виртуальную реальность. В будущем возможно использовать технологию в медицине, где с помощью голограммы можно будет удаленно лечить пациентов.

Ранее Фокус сообщал о том, что при помощи искусственного интеллекта южнокорейские айтишники создали виртуальную девушку "Роззи", которая активно себя ведет в соцсетях.

Также стало известно, что в американских тюрьмах планируют установить системы виртуальной реальности, с помощью которых заключенные смогут побывать "дома".