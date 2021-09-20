Віртуальне рукостискання: британські вчені створили голограму, яку можна помацати руками

Вчені припускають, що в майбутньому систему "аеротактильності" можна буде застосовувати в медицині для віддаленого лікування пацієнтів.

Дослідники з Університету Глазго розробили голограму, яку можна не тільки бачити, а й "помацати". Відображені в повітрі тривимірні віртуальні об'єкти мають так звану "аеротактильністю" за рахунок роботи з повітряними потоками. Про це повідомляє видавничий підрозділ Futurism.

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Команда дослідників на чолі з професором електроніки і наноінженерії Равіндер Дахія зуміла втілити в реальність ідею "аеротактильної" голограми з фантастичного телесеріалу "Зоряний шлях: Нове покоління". Вчені створили інтерактивну проекцію баскетбольного м'яча, якого, за їхніми словами, "можна торкатися, катати і підкидати". Щоб створити відчуття дотику, використовується повітряне сопло, яке за допомогою певних датчиків відстежує рух рук і направляє туди потоки повітря. В системі використовується графіка, керована програмою Unity Game Engine, і створює ілюзію віртуального тривимірного зображення. Віртуальний ефект досягається за допомогою скелець і дзеркал пірамідальної форми.

Аерогаптична система, як назвали її розробники, не вимагає додаткового використання спеціальних контролерів або "розумних" рукавичок. Вчені прагнули досягти максимального ефекту природного дотику до предмету.

"З часом систему можна буде доопрацювати так, щоб ви могли зустріти віртуального аватара колеги на іншому кінці світу і по-справжньому відчути рукостискання", — припускають інженери.

Вчений прийшли до висновку, в порівнянні з іншими підходами до забезпечення тактильного зворотного зв'язку в віртуальних середовищах, ця система має більший потенціал при відносній дешевизні в виготовленні.

Що стосується сфери застосування цієї розробки, то, перш за все, йдеться про впровадження нової технології в сферу комп'ютерних ігор для повнішого занурення у віртуальну реальність. В майбутньому можливо використовувати технологію в медицині, де за допомогою голограми можна буде віддалено лікувати пацієнтів.

Раніше Фокус повідомляв про те, що за допомогою штучного інтелекту південнокорейські айтішники створили віртуальну дівчину "Роззі", яка активно поводиться в соцмережах.

Також стало відомо, що в американських в'язницях планують встановити системи віртуальної реальності, за допомогою яких в'язні зможуть побувати "вдома".