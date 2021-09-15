Красуня нарозхват: віртуальна модель "Розі" заробить понад $850 тис. на рекламі (фото)

Розробники підписали вісім ексклюзивних контрактів і залучили більше сотні спонсорів завдяки ШІ-моделі. Замовники можуть не побоюватися, що вона захворіє, постаріє або влаштує скандал.

Віртуальна дівчина "Розі", створена південнокорейськими айтішниками за допомогою штучного інтелекту, до кінця 2021 року може заробити більше $854 тис. на рекламних контрактах.

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Про це пише видання AllKPop зі слів глави компанії-розробника Sidus Studio X Пак Син Єпа.

"Розі" була створена в серпні 2021 року, і з тих пір активно веде акаунти в соціальних мережах, як звичайна 22-річна дівчина. Модель отримала велику популярність після того, як взяла участь у рекламі фінансової компанії Shinhan Life. Зараз у неї близько 67,5 тис. підписників в Instagram, при цьому розробники не приховують її справжнє походження.

[ + – ] "Розі" рекламує Shinhan Life Фото: Скриншот

Як заявив генеральний директор проекту Sidus Studio X Пак Син Єп, зараз із "Розі" укладені 8 ексклюзивних контрактів, а також залучено понад 100 спонсорів, для яких ще не встигли відзняти рекламні ролики. В майбутньому Sidus Studio X планує використовувати ШІ-модель у зйомках фільмів, серіалів і розважальних шоу.

"Зараз ми досягли нашої мети з прибутку, і я думаю, що" Розі "зможе заробити більше 1 мільярда вон (близько $854 007) до кінця цього року", — зазначив керівник організації.

Він додав, що останнім часом віртуальні люди стають затребуванішими, тому що живі актори все частіше відмовляються зніматися в рекламах і серіалах з різних причин (хвороба, порушення прав, порушення умов договору, домагання та ін.), тому замовники охочіше укладають контракти з "Розі" та її "родичами", не побоюючись зриву планів. До того ж, штучним моделям не потрібно витрачати час на поїздки і на них не діють карантинні обмеження або хвороби. До того ж локації та декорації можна створити за допомогою комп'ютерної графіки.

"Ми не використовували конкретну людину в якості моделі для її образу. Покоління Z не любить ні приховувати, ні розкривати свої недоліки. Ми не використовували також західних красунь як еталон краси", — підкреслив Пак Син Єп.

Раніше писали, що в Японії стартап сканує знаменитостей для створення цифрових двійників. Однією з перших учасників проекту стала модель Ай Томінага, яка подарувала віртуальній копії свої зовнішність, голос і рухи.

Повідомлялося також, що компанія Nvidia таємно створила цифрового клона свого гендиректора Дженсена Хуанга. Як виявилося, копія виступила замість нього на конференції GTC, а ніхто навіть не помітив різниці.