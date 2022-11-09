Алгоритм World One передбачив загибель людської цивілізації до 2050 року

Проте експерти вважають, що люди можуть вижити, але світовий порядок кардинально зміниться.

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Комп'ютерна програма World One, створена Массачусетському технологічному університеті, передбачила загибель людської цивілізації до 2050 року. Про це пише британський таблоїд Daily Star.

World One створена 1973 року вченим Джеєм Форрестерем на замовлення Римського клубу — міжнародної громадської організації, яка досліджує глобальні проблеми Землі. Її алгоритм використовував статистичні дані та проаналізував низку факторів, таких як рівень народжуваності й забруднення навколишнього середовища, кількості природних ресурсів і якість життя, щоб передбачити майбутнє людства, починаючи з 1900 року.

Програма проаналізувала тенденції розвитку й дійшла висновку, що приблизно з 2040 по 2050 рік цивілізоване життя на Землі перестане існувати, принаймні в тому вигляді, як ми його знаємо зараз. Варто враховувати, що World One використовувала дані, отримані ще в минулому столітті, і багато з тих пір могло змінитися.

Першою критичною точкою, можна сказати, початком кінця? програма вказала 2020 рік. Згідно з прогнозом World One, у цей період якість життя на планеті має різко впасти, а смертність різко збільшитися. Збіг чи ні, але саме на 2020 рік припав пік пандемії коронавірусу.

"Забруднення навколишнього середовища стане настільки серйозним, що почне вбивати людей, що, зі свого боку, призведе до скорочення населення та стане меншим, ніж 1900 року", — йдеться в прогнозі. Згідно зі звітом World One, перехід на екологічніші види транспорту й скорочення народжуваності не зможуть кардинально покращити ситуацію та запобігти масовій загибелі людей у майбутньому.

Видання Big Think зазначає, що колишній лідер Римського клубу Олександр Кінг інтерпретував прогноз програми так, що у світі встановиться новий глобальний порядок. Багато держав можуть втратити свою незалежність, а контроль над усіма процесами захоплять великі корпорації.

Як пише Daily Star, передбачення World One підтверджує королівський астроном Мартін Ріс, один із найвидатніших астрофізиків Великобританії. За його прогнозом, людство чекає дуже похмуре майбутнє через критичні зміни клімату й надмірну залежність від технологій. Водночас Мартін Ріс не вважає цивілізацію повністю приреченою на вимирання — якщо люди зможуть подолати найнебезпечніші проблеми, то зможуть прожити на Землі ще дуже довго, хай і не в найкращих умовах.

Раніше писали про комп'ютерну модель, яка передбачила наслідки ядерної війни з Росії. Після першого удару з боку Росії почнеться перестрілка, у результаті якої всього за п'ять годин можуть загинути близько 34 млн осіб.