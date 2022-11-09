Алгоритм World One предсказал гибель человеческой цивилизации к 2050 году

Однако эксперты считают, что люди могут выжить, но мировой порядок кардинально изменится.

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Компьютерная программа World One, созданная в Массачусетском технологическом университете, предсказала гибель человеческой цивилизации к 2050 году. Об этом пишет британский таблоид Daily Star.

World One создана в 1973 году ученым Джеем Форрестерем по заказу Римского клуба — международной общественной организации, которая исследует глобальные проблемы Земли. Ее алгоритм использовал статистические данные и проанализировал ряд факторов, таких как уровень рождаемости и загрязнение окружающей среды, количества природных ресурсов и качество жизни, чтобы предсказать будущее человечества, начиная с 1900 года.

Программа проанализировала тенденции развития и пришла к выводу, что примерно с 2040 по 2050 год цивилизованная жизнь на Земле перестанет существовать, по крайней мере в том виде, в каком мы ее знаем сейчас. Стоит учитывать, что World One использовала данные, полученные еще в прошлом веке, и много с тех пор могло измениться.

Первой критической точкой, можно сказать, началом конца программа указала 2020 год. Согласно прогнозу World One, в этот период качество жизни на планете должно резко упасть, а смертность — резко увеличиться. Совпадение или нет, но именно на 2020 года пришелся пик пандемии коронавируса.

"Загрязнение окружающей среды станет настолько серьезным, что начнет убивать людей, что, в свою очередь, приведет к сокращению населения, и станет меньшим, чем в 1900 году", — идет речь в прогнозе. Согласно отчету World One, переход на более экологичные виды транспорта и сокращение рождаемости не смогут кардинально улучшить ситуацию и предотвратить массовую гибель людей в будущем.

Издание Big Think отмечает, что бывший лидер Римского клуба Александр Кинг интерпретировал прогноз программы таким образом, что в мире установится новый глобальный порядок. Многие государства могут потерять свою независимость, а контроль над всеми процессами захватят крупные корпорации.

Как пишет Daily Star, предсказание World One подтверждает королевский астроном Мартин Рис, один из самых выдающихся астрофизиков Великобритании. По его прогнозу, человечество ждет весьма мрачное будущее из-за критических изменений климата и чрезмерной зависимости от технологий. В то же время, Мартин Рис не считает цивилизацию полностью обреченной на вымирание — если люди смогут преодолеть наиболее опасные проблемы, то смогут прожить на Земле еще очень долго, пусть и не в самых лучших условиях.

Ранее писали о компьютерной модели, которая предсказала последствия ядерной войны с РФ. После первого удара со стороны России начнется перестрелка, в результате которой всего за пять часов могут погибнуть около 34 млн человек.