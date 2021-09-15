Красотка нарасхват: виртуальная модель "Рози" заработает более $850 тыс. на рекламе (фото)

Разработчики подписали восемь эксклюзивных контрактов и привлекли более сотни спонсоров благодаря ИИ-модели. Заказчики могут не опасаться, что она заболеет, постареет или устроит скандал.

Виртуальная девушка "Рози", созданная южно-корейскими айтишниками при помощи искусственного интеллекта, до конца 2021 года может заработать более $854 тыс. на рекламных контрактах.

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Об этом пишет издание AllKPop со слов главы компании-разработчика Sidus Studio X Пак Сын Йепа.

"Рози" была создана в августе 2021 года, и с тех пор активно ведет аккаунты в социальных сетях, как обычная 22-летняя девушка. Модель получила большую популярность после того, как поучаствовала в рекламе финансовой компании Shinhan Life. Сейчас у нее около 67,5 тыс. подписчиков в Instagram, при этом разработчики не скрывают ее истинное происхождение.

[ + – ] "Рози" рекламирует Shinhan Life Фото: Скриншот

Как заявил генеральный директор проекта Sidus Studio X Пак Сын Йеп, в настоящее время с "Рози" заключены 8 эксклюзивных контрактов, а также привлечены более 100 спонсоров, для которых еще не успели отснять рекламные ролики. В будущем Sidus Studio X планирует использовать ИИ-модель в съемках фильмов, сериалов и развлекательных шоу.

"Сейчас мы достигли нашей цели по прибыли, и я думаю, что "Рози" сможет заработать более 1 миллиарда вон (около $854 007) к концу этого года", — отметил руководитель организации.

Он добавил, что в последнее время виртуальные люди становятся более востребованными, потому что живые актеры все чаще отказываются сниматься в рекламах и сериалах по разным причинам (болезнь, нарушение прав, нарушение условий договора, домогательства и пр.), поэтому заказчики охотнее заключают контракты с "Рози" и ее "сородичами", не опасаясь, срыва планов. Вдобавок, искусственным моделям не нужно тратить время на поездки, и на них не действуют карантинные ограничения или болезни. К тому же локации и декорации можно создать при помощи компьютерной графики.

"Мы не использовали конкретного человека в качестве модели для ее образа. Поколение Z не любит ни скрывать ни раскрывать свои недостатки. Мы не использовали также западных красоток, как эталон красоты", — подчеркнул Пак Сын Йеп.

Ранее писали, что в Японии стартап сканирует знаменитостей для создания цифровых двойников. Одной из первых участников проекта стала модель Ай Томинага, которая подарила виртуальной копии свои внешность, голос и движения.

Сообщалось также, что компания Nvidia тайно создала цифрового клона своего гендиректора Дженсена Хуанга. Как оказалось, копия выступила вместо него на конференции GTC, а никто даже не заметил разницы.