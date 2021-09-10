Ковток свободи: в США ув'язнені зможуть здійснити віртуальну подорож на волю

VR-система зробить можливими віртуальні побачення, однак кожен сеанс буде суворо контролюватися.

Корпорація Global Tel Link запатентувала систему віртуальної реальності, яку планують встановити в тюрмах.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Про це пише видання Motherboard.

Global Tel Link забезпечує американські в'язниці телефонним зв'язком та іншими технологіями, які дозволяють засудженим спілкуватися з близькими людьми або розважатися за допомогою планшетів під час відбування покарання. В описі розробники відзначили, що їхня VR-система дозволить ув'язненим на короткий час відчути себе за межами виправних установ.

"У контрольованому середовищі, такому як виправний заклад, ув'язнені мають обмежені можливості для взаємодії із зовнішнім світом. Найчастіше вони тільки спілкуються з близькими, переглядають веб-сайти, взаємодіють з певним контентом, але ці можливості обмежуються камерою, таймінгом тощо", — йдеться в документі.

[ + – ] Схема роботи системи віртуальної реальності для в'язниць Фото: Скриншот

Проект передбачає установку устаткування для проведення персоналізованих сеансів віртуальної реальності в "контрольованому середовищі". Його можна буде використовувати для взаємодії з іншими користувачами поза в'язниці. Цілком імовірно, що таким чином Global Tel Link планує проводити віртуальні відвідування. Відповідно до патенту, система зберігатиме профілі в'язнів і "персоналізуватиме" сеанси на основі їхніх переваг. Пристрій зможе відправляти інформацію про дії користувачів у спеціальний моніторинговий сервіс.

Поки невідомо, чи буде Global Tel Link впроваджувати віртуальну реальність в який-небудь зі своїх продуктів. Представники компанії відмовилися коментувати журналістам Motherboard цей момент, а ось громадська організація Electronic Frontier Foundation (EFF) прокоментувала патент. На думку старшого технолога Купера Квінтіна, технологія тільки погіршить процес спілкування між ув'язненими та їхніми близькими, тому що наглядачі зможуть пильно стежити за ними за допомогою згаданої системи моніторингу.

"Патент на технологію, яка замінює особисті зустрічі віртуальною реальністю, розкриває кінцеву мету компанії — посередництво у всіх взаємодіях між ув'язненими та зовнішнім світом, і при цьому дає можливість отримати ще кілька доларів від ув'язнених і їхніх близьких", — додав він.

Раніше Фокус розбирався, яким стане життя людей у Всесвіті віртуальної реальності — метавсесвіті. Прямо зараз BigTech-компанії намагаються вивести якомога більше людей онлайн, щоб заробити.

Цього літа Huawei презентувала свою першу віртуальну людину на ім'я Lysa. За словами розробників, цифрова дівчина стане прекрасною телеведучою.