Автопилот Tesla спас жизнь водителю, который отключился прямо во время движения (видео)

Офицеры Калифорнийского дорожного патруля смогли остановить машину, обгоняя ее и постепенно снижая скорость.

Споры относительно того, способен ли автопилот спасти жизнь водителю, или нет, продолжаются. но теперь у защитников ИИ есть один железный факт, укрепляющий их веру в то, что роботы — лучшие друзья человека. В августе прошлого года функция автопилота уберегла от ДТП нетрезвого водителя из Норвегии. Мужчина был без сознания, но автопилот смог остановить машину. А буквально на днях в США произошел подобный случай.

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Об этом сообщает телеканал ABC 7.

Журналисты показали кадры, на которых видно, как полицейское авто останавливает электрокар Tesla. В своем репортаже они сообщили, что за рулем электромобиля была женщина в нетрезвом состоянии. В какой-то момент она потеряла сознание, и это заметил ее муж, ехавший вслед за ней на автомобиле Volkswagen. Он-то и вызвал полицейских.

Калифорнийский дорожный патруль (CHP) смог остановить Tesla, ехавшую на малой скорости, возле автострад 134 и 5. Это удалось сделать, когда полицейская машина затормозила прямо перед электрокаром. По всей видимости, система автопилота "поняла", что неизбежно столкновение, а потому дала команду остановиться.

За кадром можно услышать, как диспетчер говорит: "Звонивший сообщает, что его жена без сознания в Tesla. Автомобиль едет сам".

После остановки Tesla офицеры CHP разбудили водителя и арестовали ее за вождение в нетрезвом виде. Она была помещена в СИЗО.

"Это явно был случай, когда автопилот Tesla спас жизнь. Если бы женщина потеряла сознание в любой другой машине, конечным результатом было бы столкновение задолго до того, как CHP смогла бы вмешаться", — прокомментировали журналисты.

Хотя инженеры компании-производителя советует никогда не использовать автопилот сам по себе, владельцы электромобилей все равно тестируют данную функцию или используют ее по полной. Тем не менее, на всякий случай лучше никогда не терять бдительность за рулем.

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