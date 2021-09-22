Автопілот Tesla врятував життя водієві, який відключився прямо під час руху (відео)

Офіцери Каліфорнійського дорожнього патруля змогли зупинити машину, обганяючи її і поступово знижуючи швидкість.

Суперечки щодо того, чи здатний автопілот врятувати життя водієві, чи ні, тривають. Але тепер у захисників ШІ є один залізний факт, що зміцнює їхню віру в те, що роботи — кращі друзі людини. У серпні минулого року функція автопілота вберегла від ДТП нетверезого водія з Норвегії. Чоловік був без свідомості, але автопілот зміг зупинити машину. А буквально днями в США стався подібний випадок.

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Про це повідомляє телеканал ABC 7.

Журналісти показали кадри, на яких видно, як поліцейське авто зупиняє електрокар Tesla. У своєму репортажі вони повідомили, що за кермом електромобіля була жінка в нетверезому стані. У якийсь момент вона втратила свідомість, і це помітив її чоловік, який їхав слідом за нею на автомобілі Volkswagen. Саме він і викликав поліцейських.

Каліфорнійський дорожній патруль (CHP) зміг зупинити Tesla, що їхала на малій швидкості, біля автострад 134 і 5. Це вдалося зробити, коли поліцейська машина загальмувала прямо перед електрокаром. Швидше за все, система автопілота "зрозуміла", що неминуче зіткнення, а тому дала команду зупинитися.

За кадром можна почути, як диспетчер каже: "Той, хто дзвонив, повідомляє, що його дружина без свідомості в Tesla. Автомобіль їде сам".

Після зупинки Tesla офіцери CHP розбудили водійку й заарештували її за водіння в нетверезому вигляді. Вона була поміщена в СІЗО.

"Це явно був випадок, коли автопілот Tesla врятував життя. Якби жінка втратила свідомість у будь-який інший машині, кінцевим результатом було б зіткнення задовго до того, як CHP змогла б втрутитися", — прокоментували журналісти.

Хоча інженери компанії-виробника радять ніколи не використовувати автопілот сам по собі, власники електромобілів все одно тестують цю функцію або використовують її на повну. Проте, про всяк випадок краще ніколи не втрачати пильність за кермом.

Раніше ми повідомляли про те, що блогер знайшов спосіб, як полагодити електромобіль задешево, — є такі майстерні, де акумулятор зможуть замінити за $5 тис., а не за $23 тис.