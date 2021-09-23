Люди потеряли $140 млрд в биткойнах из-за того, что забыли пароли

К счастью, некоторые хакеры помогают владельцам криптовалюты восстановить доступ к своим цифровым кошелькам.

Команда хакеров помогает некоторым холдерам биткоинов получить доступ к своим активам после того, как они были заблокированы из-за того, что люди просто забыли свои пароли.

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Об этом сообщает hypebeast.com.

Крис и Чарли Бруксы называют себя "этичными хакерами". Их миссия — помочь владельцам криптовалюты, которые приобрели BTC еще на заре его существования, но затем махнули на крипту рукой, не пользовались е-кошельками и, в итоге, забыли пароли от них.

Отчет The New York Times показывает, что люди, забывшие пароли, не могут забрать свои BTC и не могут их конвертировать в фиатные деньги. По подсчетам, суммарно им принадлежат $140 млрд. Это подтверждается недавним отчетом компании Chainalysis, занимающейся данными о криптовалюте, в котором говорится, что примерно 20% из 18,6 млрд биткойнов, добытых в общей сложности, считаются "потерянными" и лежат на в кошельках, к которым люди не обращались годами. А были случаи, когда люди просто выбрасывали свои BTC. Наверняка, вы все слышали историю британского айтишника, который пытается найти жесткий диск от своего старого ПК на городской свалке, потому как на диске хранится 7500 биткойнов, то есть более $280 млн.

Бруксы обнаружили, что многие из этих "утерянных" активов не потеряны безвозвратно, поэтому они помогли владельцам восстановить доступ к цифровым кошелькам.

"Мы обнаружили около 2,5% потерянных биткойнов, которые, по нашему мнению, могут быть восстановлены", — сказал Крис Брукс в комментарии HypeBeast. "Эти 2,5% составляют примерно $3,2 млрд".

Крис Брукс отметил, что давно хотел организовать собственное дело. Когда он узнал о том, что множество людей нуждаются в помощи по восстановлению утерянных BTC, он принял решение о создании компании Crypto Asset Recovery.

Хакеры говорят, что взломать биткойн-кошелек проще, чем многие думают. Однако это может быть невероятно трудоемким процессом, требующим больших знаний о том, как люди выбирают свои пароли. Чтобы помочь своим клиентам, Бруксы сначала проводят собеседование с ними, чтобы составить приблизительно понять, каким может быть их пароль.

"Чем больше информации они могут предоставить, тем лучше, потому что тогда мы сможем экстраполировать то, как они создают пароли, и их мыслительный процесс", — сказал Чарли Брукс. "Затем мы составляем список потенциальных паролей и пробуем открыть доступ, применяя каждый из них".

Когда владелец криптоактивов знает хотя бы часть пароля, вероятность его восстановления резко возрастает, говорят хакеры. Они также уверяют, что уровень успеха при этом составляет 27%, но может и снизится из-за мошенников, которые делятся неправдивой информацией, пытаясь получить доступ к чужим кошелькам. По заявлению этичных хакеров, некоторым людям удалось вернуть свои цифровые активы.

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