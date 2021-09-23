Люди втратили $140 млрд у біткоїнах через те, що забули паролі

На щастя, деякі хакери допомагають власникам криптовалюти відновити доступ до своїх цифрових гаманців.

Команда хакерів допомагає деяким холдерам біткоїнів отримати доступ до своїх активів після того, як вони були заблоковані через те, що люди просто забули свої паролі.

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Про це повідомляє hypebeast.com.

Кріс і Чарлі Брукс називають себе "етичними хакерами". Їхня місія — допомогти власникам криптовалюти, які придбали BTC ще на зорі його існування, але потім махнули на крипту рукою, не користувалися е-гаманцями і, в підсумку, забули паролі від них.

Звіт The New York Times показує, що люди, які забули паролі, не можуть забрати свої BTC і не можуть їх конвертувати в фіатні гроші. За підрахунками, сумарно їм належать $140 млрд. Це підтверджується недавнім звітом компанії Chainalysis, що займається даними про криптовалюту, в якому говориться, що приблизно 20% з 18,6 млрд біткоїнів, здобутих у цілому, вважаються "втраченими" і лежать у гаманцях, до яких люди не зверталися роками. А були випадки, коли люди просто викидали свої BTC. Напевно, ви всі чули історію британського айтішника, який намагається знайти жорсткий диск від свого старого ПК на міському звалищі, тому що на диску зберігається 7500 біткоїнів, тобто більше $ 280 млн.

Брукси виявили, що багато з цих "загублених" активів не втрачені безповоротно, тому вони допомогли власникам відновити доступ до цифрових гаманців.

"Ми виявили близько 2,5% втрачених біткоїнів, які, на нашу думку, можуть бути відновлені, — сказав Кріс Брукс у коментарі HypeBeast — Ці 2,5% складають приблизно $3,2 млрд".

Кріс Брукс зазначив, що давно хотів організувати власну справу. Коли він дізнався про те, що безліч людей потребують допомоги з відновлення загублених BTC, він прийняв рішення про створення компанії Crypto Asset Recovery.

Хакери кажуть, що зламати біткоїн-гаманець простіше, ніж багато хто думає. Однак це може бути неймовірно трудомістким процесом, який вимагає великих знань про те, як люди вибирають свої паролі. Щоб допомогти своїм клієнтам, Брукси спочатку проводять співбесіду з ними, щоб приблизно зрозуміти, яким може бути їхній пароль.

"Чим більше інформації вони можуть надати, тим краще, тому що тоді ми зможемо екстраполювати те, як вони створюють паролі, і їхній розумовий процес, — сказав Чарлі Брукс. — Потім ми складаємо список потенційних паролів і пробуємо відкрити доступ, застосовуючи кожен із них".

Коли власник кріптоактивів знає хоча б частину пароля, ймовірність його відновлення різко зростає, кажуть хакери. Вони також запевняють, що рівень успіху при цьому становить 27%, але може й знизитися через шахраїв, які діляться неправдивою інформацією, намагаючись отримати доступ до чужих гаманців. За заявою етичних хакерів, деяким людям вдалося повернути свої цифрові активи.

Раніше стало відомо, які країни заборонили на своїх територіях не тільки BTC, а й іншу криптовалюту.