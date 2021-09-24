Летать сможет каждый: британский стартап разработал универсальные реактивные ранцы

Аппарат будет достаточно безопасным, чтобы практически любой мог его надеть и немедленно отправиться в полет.

Джетпак британского стартапа Maverick Aviation был разработан для того, чтобы инженеры смогли быстро и безопасно добраться до труднодоступных мест, требующих технического обслуживания. Он также сможет применяться и в других областях, например для спасения и обеспечения защиты и безопасность, а также для развлечений.

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Об этом сообщает издание interestingengineering.com.

Инженер Энтони Куинн и его команда разработали реактивный ранец Maverick Aviation с учетом требований безопасности. В устройстве используется система автопилота, позволяющая пользователям свободно ориентироваться в пространстве. Например, при низком уровне топлива "реактивный ранец автоматически, но мягко приземлится", — объясняет Куинн. "Расход топлива также тщательно контролируется для каждого двигателя независимо, и мы разработали способ обеспечения наиболее эффективного использования топлива", — говорит он.

[ + – ] Реактивный ранец от Maverick Aviation

Реактивный ранец будет легко надевать самостоятельно, также им довольно легко будет управлять, хотя профессионалам, которые планируют использовать его регулярно, потребуется обучение.

"Любой сможет парить и летать, как только наденет рюкзак", — объясняет Куинн. "Тем не менее, будет проведено обучение, чтобы оператор мог безопасно использовать все режимы полета и чтобы он знал, как взять на себя управление в случае чрезвычайного происшествия".

Подобно реактивному ранцу Gravity Industries, джетпак Maverick Aviation использует для полета 4 реактивных двигателя, а прочная рама с рычагами обеспечивает их постоянную тщательную калибровку автопилотом. Реактивный ранец может двигаться со скоростью до 48 км/ч. Его также можно настраивать, в зависимости от применения. Например, если он необходим для перевозки тяжелых грузов, то его можно адаптировать, чтобы помочь пользователю нести полезную нагрузку до 30 кг. Ранец можно адаптировать для увеличения дальности полета, сделав его более легким. Работает он как на экологически чистом биотопливе, так и на обычном дизельном топливе.

Простая в использовании машина позволит любому человеку летать. "Конечно, реальность может быть не такой захватывающей. Так называемого "человека с реактивным ранцем" в Лос-Анджелесе, замеченного несколько раз летающим над городом на высоте до 1524 м, теперь разыскивают агенты ФБР", — пишет издание.

Ранее стало известно, что военное ведомство ближневосточной страны закупило партию джеткпаков.