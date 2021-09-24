Літати зможе кожен: британський стартап розробив універсальні реактивні ранці

Апарат буде досить безпечним, щоб практично будь-хто міг його надіти і негайно відправитися в політ.

Джетпак британського стартапу Maverick Aviation був розроблений для того, щоб інженери змогли швидко та безпечно дістатися до важкодоступних місць, що вимагають технічного обслуговування. Він також зможе застосовуватися і в інших областях, наприклад, для порятунку та забезпечення захисту й безпеки, а також для розваг.

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Про це повідомляє видання interestingengineering.com.

Інженер Ентоні Квінн і його команда розробили реактивний ранець Maverick Aviation з урахуванням вимог безпеки. У пристрої використовується система автопілоту, що дозволяє користувачам вільно орієнтуватися в просторі. Наприклад, при низькому рівні палива "реактивний ранець автоматично, але м'яко приземлиться, — пояснює Квінн. — Витрата палива також ретельно контролюється для кожного двигуна незалежно, і ми розробили спосіб забезпечення найефективнішого використання палива", — говорить він.

[ + – ] Реактивний ранець від Maverick Aviation

Реактивний ранець буде легко надягати самостійно, також ним досить легко буде управляти, хоча професіоналам, які планують використовувати його регулярно, потрібно навчання.

"Будь-хто зможе ширяти та літати, як тільки одягне рюкзак, — пояснює Квінн. — Тим не менш, буде проведено навчання, щоб оператор міг безпечно використовувати всі режими польоту і щоб він знав, як взяти на себе управління у випадку надзвичайної події".

Подібно до реактивного ранця Gravity Industries, джетпак Maverick Aviation використовує для польоту 4 реактивні двигуни, а міцна рама з важелями забезпечує їхнє постійне ретельне калібрування автопілотом. Реактивний ранець може рухатися зі швидкістю до 48 км/год. Його також можна налаштовувати, в залежності від застосування. Наприклад, якщо він необхідний для перевезення важких вантажів, то його можна адаптувати, щоб допомогти користувачеві нести корисне навантаження до 30 кг. Ранець можна адаптувати для збільшення дальності польоту, зробивши його легшим. Працює він як на екологічно чистому біопаливі, так і на звичайному дизельному паливі.

Проста у використанні машина дозволить будь-якій людині літати. "Звичайно, реальність може бути не такою захоплюючою. Так звану "людину з реактивним ранцем" у Лос-Анджелесі, помічену кілька разів літаючим над містом на висоті до 1524 м, тепер розшукують агенти ФБР", — пише видання.

Раніше стало відомо, що військове відомство близькосхідної країни закупило партію джеткпаків.