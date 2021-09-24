"Бесконечная работа" без батареек: ученые создали новую систему для питания электроники (видео)

Система BFree может помочь значительно снизить растущую проблему электронных отходов.

Инженеры разработали систему, которая позволяет электронным устройствам работать без батареек — на собранной солнечной энергии. Изобретатели полагают, что это обеспечит "бесконечный срок службы".

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Об этом сообщает Северо-Западный университет.

Благодаря BFree можно будет решить проблему электронных отходов, ведь ежегодно их накапливается по 53 млн тонн, считают исследователи из Северо-Западного университета и Делфтского технологического университета. Поэтому они разработали систему на базе языка программирования Python и оборудования для сбора солнечной энергии.

Ученые надеются, что предложенное ими устройство поможет сократить огромное количество разряженных батарей, которые ежегодно превращаются в электронные отходы.

"Производители все чаще задаются вопросом, как продлить срок службы батареи своего устройства. Так вот они задают неправильный вопрос" , — поясняет Джозия Хестер, один из создателей новой системы. "Мы хотим, чтобы они забыли о батареях и вместо этого думали о более устойчивых способах добычи и накапливания энергии".

"Многие аналитики прогнозируют, что IoT будет насчитывать более триллиона устройств", — говорит Хестер. "Это означает, что мы получим триллион разряженных батарей или 100 млн человек, заменяющих разряженные батареи каждые несколько минут. Это нанесет ужасный экологический ущерб окружающей среде".

Команда утверждает, что с помощью новой технологии даже начинающие программисты могут превратить "сделанный своими руками датчик движения с батарейным питанием, например, в датчик, питающийся солнечной энергией, с бесконечным сроком службы". Система BFree позволяет устройствам работать постоянно, используя прерывистую энергию. При отключении питания система приостанавливает вычисления. Затем, когда питание возвращается, работа возобновляется автоматически, без потери памяти и без необходимости выполнять дополнительные операции.

В прошлом году команда представила Game Boy без батареек (устройство назвали ENGAGE), который питается исключительно за счет кинетической энергии при нажатия кнопок. Гаджет стал одним из ярких представителей экологически безопасной электроники, которая является прародительницей долговечной электроники, использовать которую планируют не только в ходе будущих космических миссий, но и повсеместно на Земле.

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