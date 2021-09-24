"Нескінченна робота" без батарейок: вчені створили нову систему для харчування електроніки (відео)

Система BFree може допомогти значно знизити проблему електронних відходів, яка зростає.

Інженери розробили систему, яка дозволяє електронним пристроям працювати без батарейок — на зібраній сонячній енергії. Винахідники вважають, що це забезпечить "нескінченний термін служби".

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Про це повідомляє Північно-Західний університет.

Завдяки BFree можна буде вирішити проблему електронних відходів, адже щорічно їх накопичується по 53 млн тонн, вважають дослідники з Північно-Західного університету та Делфтського технологічного університету. Тому вони розробили систему на базі мови програмування Python і обладнання для збору сонячної енергії.

Вчені сподіваються, що запропонований ними пристрій допоможе скоротити величезну кількість розряджених батарей, які щорічно перетворюються на електронні відходи.

"Виробники все частіше ставлять питання, як продовжити термін служби батареї свого пристрою. Так ось вони ставлять неправильне запитання, — пояснює Джозі Хестер, один із творців нової системи. — Ми хочемо, щоб вони забули про батареї і замість цього думали про стійкіші способи видобутку та накопичення енергії".

"Багато аналітиків прогнозують, що IoT налічуватиме понад трильйон пристроїв, — говорить Хестер. — Це означає, що ми отримаємо трильйон розряджених батарей або 100 млн осіб, які замінюють старі батареї кожні кілька хвилин. Це завдасть жахливий екологічний збиток навколишньому середовищу".

Команда стверджує, що за допомогою нової технології навіть початківці програмісти можуть перетворити "зроблений своїми руками датчик руху на батарейках, наприклад, на датчик, який живиться сонячною енергією, з нескінченним терміном служби". Система BFree дозволяє пристроям працювати постійно, використовуючи переривчасту енергію. При відключенні харчування система припиняє обчислення. Потім, коли харчування повертається, робота відновлюється автоматично, без втрати пам'яті і без необхідності виконувати додаткові операції.

У минулому році команда представила Game Boy без батарейок (пристрій назвали ENGAGE), який харчується виключно за рахунок кінетичної енергії при натисканні кнопок. Гаджет став одним із яскравих представників екологічно безпечної електроніки, яка є праматір'ю довговічною електроніки, використовувати яку планують не тільки в ході майбутніх космічних місій, але йповсюдно на Землі.

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