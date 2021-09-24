"Дрон" на жидком водороде: компания Paragon представила eVTOL с дальностью полета 1300 км

Soar является гибридом, взявшим все самое лучшее от самолета и вертолета.

Компания Paragon разрабатывает Soar — новую модификацию летающего такси, оснащенного 8-ю большими винтами по бокам фюзеляжа и несколькими маленькими винтами, встроенными в крыло. Но настоящим отличием Soar является использование жидкого водорода.

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Об этом сообщает издание robbreport.com.

Аппарат облагает корпусом, который несколько напоминает корпус и самолета, и вертолета. Два задних турбовентиляторных двигателя имеют большие воздуховоды для обеспечения передней тяги, а меньшие винты помогают обеспечить стабильность и управляемость при вертикальном взлете. Дальность полета может составлять до 1287 км, в зависимости от конфигурации и нагрузки.

"Конфигурация ротора и крылья обеспечивают возможность скользить и/или автоматически вращаться в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также обеспечивают оптимальную экономию топлива и минимальную сложность конструкции, механизмов и динамики управления", — сказал Дуайт Танос Смит, основатель и руководитель компании Paragon.

Инженеры создали гибридную систему, состоящую из водородного двигателя, работающего на водородном топливе, и аккумуляторной батареи. Их цель состоит в значительном сокращении выбросов и обеспечении минимум 3-х часов полета. По заявлению СЕО компании, один лишь аккумулятор не смог бы обеспечить 3-часовую работу аэротакси.

[ + – ] Рендер летающего такси Soar Фото: Paragon

Компания планирует построить завод в Техасе (США) и надеется запустить прототип в 2022 году, прежде чем выйти на рынок в 2024 году. На этом пути, безусловно, есть препятствия — технические, государственные и финансовые, — но Смита это не останавливает. Он уверен, что Soar оценят те потребители, которые хотят путешествовать первым классом, но не платить за перелет баснословные деньги.

Ранее стало известно, что компания AirBus взялась за разработку летающих такси.