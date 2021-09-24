"Дрон" на рідкому водні: компанія Paragon представила eVTOL з дальністю польоту 1300 км

Soar є гібридом, що взяв усе найкраще від літака і вертольота.

Компанія Paragon розробляє Soar — нову модифікацію літального таксі, оснащеного 8-ма великими гвинтами з боків фюзеляжу і декількома маленькими гвинтами, вбудованими в крило. Але справжньою відмінністю Soar є використання рідкого водню.

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Про це повідомляє видання robbreport.com.

Апарат обкладає корпусом, який дещо нагадує корпус і літака, і вертольота. Два задніх турбовентиляторних двигуни мають великі повітроводи для забезпечення передньої тяги, а менші гвинти допомагають забезпечити стабільність і керованість при вертикальному зльоті. Дальність польоту може становити до 1287 км, залежно від конфігурації і навантаження.

"Конфігурація ротора і крила забезпечують можливість ковзати і/або автоматично обертатися в разі виникнення надзвичайної ситуації, а також забезпечують оптимальну економію палива і мінімальну складність конструкції, механізмів і динаміки управління", — сказав Дуайт Танос Сміт, засновник і керівник компанії Paragon.

Інженери створили гібридну систему, що складається з водневого двигуна, який працює на водневому паливі, і акумуляторної батареї. Їхня мета полягає в значному скороченні викидів і забезпеченні мінімум 3-х годин польоту. За заявою СЕО компанії, один лише акумулятор не зміг би забезпечити 3-годинну роботу аеротаксі.

[ + – ] Рендер літального таксі Soar Фото: Paragon

Компанія планує побудувати завод у Техасі (США) і сподівається запустити прототип у 2022 році, перш ніж вийти на ринок у 2024 році. На цьому шляху, безумовно, є перешкоди — технічні, державні та фінансові, — але Сміта це не зупиняє. Він упевнений, що Soar оцінять ті споживачі, які хочуть подорожувати першим класом, але не платити за переліт нечувані гроші.

Раніше стало відомо, що компанія AirBus взялася за розробку літальних таксі.