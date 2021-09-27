Американец хотел взорвать магазины телефонов, чтобы пресечь "распространение порнографии"

Как выяснило ФБР, мужчина заложил две бомбы и вымогал $5 млн у мобильных операторов. Он также требовал установить новое программное обеспечение для связи.

75-летнего гражданина США обвиняют в попытке взорвать магазины мобильных телефонов в Мичигане.

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Об этом пишет издание Vice, ссылаясь на Федеральное бюро расследований.

Камеры наблюдения зафиксировали, как житель Мичигана Джон Аллен оставил коробки с торчащими из них проводами около магазинов Verizon и AT&T, расположенных в разных округах. Саперы ФБР обнаружили, что внутри находились самодельные бомбы. Каждая из них состояла из металлической трубы с двумя торцевыми крышками, которые заслоняли основной заряд от порции пороха. Внутри также находились металлические шарики и гвозди.

[ + – ] Магазин Verizon в Мичигане Фото: Google [ + – ] Магазин AT&T в Мичигане Фото: Google

Кроме того, мужчина разместил рядом с вышкой сотовой связи пластиковый пакет с письмом, адресованным AT&T, Verizon и другим мобильным операторам. В тексте автор сообщил, что группа под названием СMT, состоящая почти из 30-ти человек, намерена разрушать связь между вышками, если компании не выполнят их требования в течение ближайших 6-ти месяцев.

"Все телекоммуникации, содержащие аморальный контент, включая ругательства, передачу порнографии, должны быть прекращены", — говорилось в письме.

В письме также отмечалось, что новое программное обеспечение (имеется ввиду для телекоммуникационного оборудования — ред.) должно быть разработано самим автором. Он также потребовал, чтобы представители операторов доставили организации CMT $5 млн, и пригрозил "проблемами" в случае ареста хотя бы одного из членов.

Джона Аллена арестовали на прошлой неделе. В каждом из округов ему предъявили обвинения в вымогательстве и покушении на повреждение или разрушение зданий для торговли, оба эти преступления предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет. По данным Vice, обвиняемый признался прокурорам, что выдумал организацию под названием CMT. Себя же он называл "Джонни в наручниках", предвидя арест. Специальный агент ФБР Шон Флуд выяснил, что в прошлом мужчина был шахтером.

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