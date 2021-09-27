Американець хотів підірвати магазини телефонів, щоб припинити "поширення порнографії"

Як з'ясувало ФБР, чоловік заклав дві бомби і вимагав $5 млн у мобільних операторів. Він також вимагав встановити нове програмне забезпечення для зв'язку.

75-річного громадянина США звинувачують у спробі підірвати магазини мобільних телефонів у Мічигані.

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Про це пише видання Vice, посилаючись на Федеральне бюро розслідувань.

Камери спостереження зафіксували, як житель Мічигану Джон Аллен залишив коробки з проводами, що стирчать з них, біля магазинів Verizon і AT&T, розташованих у різних округах. Сапери ФБР виявили, що всередині були саморобні бомби. Кожна з них складалася з металевої труби з двома торцевими кришками, які закривали основний заряд від порції пороху. Усередині також були металеві кульки і цвяхи.

[ + – ] Магазин Verizon у Мічигані Фото: Google [ + – ] Магазин AT&T у Мічигані Фото: Google

Крім того, чоловік розмістив поруч з вишкою стільникового зв'язку пластиковий пакет з листом, адресованим AT&T, Verizon та іншим мобільним операторам. У тексті автор повідомив, що група під назвою СMT, що складається майже з 30-ти чоловік, має намір руйнувати зв'язок між вишками, якщо компанії не виконають їхні вимоги протягом найближчих 6-ти місяців.

"Усі телекомунікації, що містять аморальний контент, включаючи лайки, передачу порнографії, повинні бути припинені", — говорилося в листі.

У листі також зазначалося, що нове програмне забезпечення (мається на увазі для телекомунікаційного обладнання — ред.) має бути розроблене самим автором. Він також зажадав, щоб представники операторів доставили організації CMT $5 млн, і пригрозив "проблемами" в разі арешту хоча б одного з членів.

Джона Аллена заарештували минулого тижня. У кожному з округів йому пред'явили звинувачення в здирстві і замаху на пошкодження або руйнування будівель для торгівлі, обидва ці злочини передбачають позбавлення волі на строк до 20 років. За даними Vice, обвинувачений зізнався прокурорам, що вигадав організацію під назвою CMT. Себе ж він називав "Джонні в наручниках", передбачаючи арешт. Спеціальний агент ФБР Шон Флуд з'ясував, що в минулому чоловік був шахтарем.

Раніше в США через загрозу вибуху евакуювали Капітолій. Водій пікапа заявив, що замінував свій автомобіль і готовий померти.

Писали також, що десятки жінок звинуватили PornHub у використанні відео без дозволу. Вони подали колективний позов до суду Каліфорнії і заявили, ніби сайт отримує матеріали в результаті зґвалтувань і торгівлі людьми.