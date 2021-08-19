"У багажнику бомба": в США евакуювали Капітолій через загрозу вибуху (фото)

Слідчі намагаються з'ясувати, чи є в машині детонатор, враховуючи заяви водія про замінований багажник.

У Вашингтоні поліцейським довелося евакуювати частину Капітолію через повідомлення, що надійшло, про замінування машини. Про це повідомляє Fox News.

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В районі проспекту Незалежності та Першої вулиці чоловік заявив, що у нього в багажнику лежить вибухівка. Як передають джерела видання в правоохоронних органах, з водієм ведуть переговори представники ФБР.

О 9:40 за місцевим часом був виклик про ймовірну вибухівку всередині пікапа. Слідчі намагаються визначити, чи є підозрілий пристрій в пікапі працездатною вибуховою речовиною і чи тримає людина в пікапі детонатор.

Поліція відправила снайперів в район біля Капітолію і Верховного суду, а також евакуювала декілька будівель на великому комплексі Капітолію. ЗМІ зобов'язали перебувати в 1 км від машини з водієм.

[ + – ] заява поліції

Як передає місцевий телеканал abc7, переговорники працюють над тим, щоб знайти мирне вирішення з даної ситуації. Незабаром поліція проведе брифінг про подію.

Повідомляється, що чоловіка звати Рей Росберрі, а в Facebook він вів пряму трансляцію, в якій він стверджував, що готовий померти. Однак її швидко видалили з соцмережі.

Нагадаємо, 3 серпня біля Пентагону сталася стрілянина з пораненими. Персоналу забороняли виходити з будівлі, а громадян просили обходити район стороною. Раніше в Штатах водій застрелив байкера, який направив пістолет на його дітей.