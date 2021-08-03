"Будівля заблокована": біля Пентагону сталася стрілянина, є поранені (відео)

Персоналу заборонили виходити з будівлі, а громадян просять оминати район стороною.

У Вашингтоні на автобусній зупинці біля Пентагону прозвучала стрілянина. Будівлю Міноборони заблокували. Про це повідомляє CNN.

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Усьому персоналу Пентагону заборонили виходити з будівлі через стрілянину. Стрілянина почалася на автобусній станції Metro Bus, якою щодня користуються співробітники відомства.

Наразі заявляється про декілька пострілів, а пожежна служба округу Арлінгтон повідомляє про кількох пацієнтів, однак, невідомо, з якими травмами і чи є вогнепальні поранення. За інформацією AP News, поранення отримав один поліцейський.

"Пентагон наразі заблокований через інцидент у транзитному центрі Пентагону. Ми просимо громадськість уникати цього району", — заявили в Агентстві з охорони сил Пентагону.

Як повідомляє Fox News, прессекретар Пентагону Джон Кьорбі сказав, що він і міністр оборони Ллойд Остін не перебували в будівлі під час стрілянини.

За словами Кьорбі, до стрілянини був причетний офіцер поліції Пентагону. Було зроблено кілька пострілів, але незрозуміло, по кому і з якої зброї.

Станом на 20:10 Пентагон відновив роботу, але автобусна станція і вхід у метро все ще перебувають під оточенням, — повідомляється у Twitter на сторінці Агентства з охорони сил Пентагону.

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